Dajana Milevoj 'solira', a za RTL.hr je otkrila: 'Ako naiđe dobar tip, ukomponirat ću ga u svoje obveze'

S obzirom na to da radim u vrtiću kao odgojiteljica nerijetko mi dan počinje u 5 i 10. Sa sobom uzimam unaprijed spremljen doručak i obavezno neku voćku. Klinci me redovito pitaju 'A što to danas jedeš?' pa komentiramo jesu li oni to nekad jeli ili probali. Većinom dobim odgovor kako oni više vole jesti čokoladne loptice s mlijekom za doručak. Najviše su bili zaintrigirani pudingom od prosa i zaključila sam da ću morati s njima jednom to isprobati.

Bila sam nadomak pobjedi među nefinalistima, no ne žalim. Pero je zasluženo osvojio nagradu i drago mi je zbog njega. Ja sam ponosna na svoj rezultat i s time sad dalje krećem u bitku s kilogramima i primjenom naučenog u 'real life' situacije. Za sad nekako ide, ima boljih, ima lošijih dana s obzirom na to da imam mnoštvo obaveza, ali polako i sigurno idem prema cilju da padnem ispod sto kilograma.

Dajana Milevoj je u ' Životu na vagi ' stigla tik do finala, a pobjeda među nefinalistima joj je izmakla za dlaku. Dajana je na prvom vaganju imala 176,8 kilograma, a na finalnom 115,6 kilograma što znači da je izgubila 61,2 kilograma, to je 34,6 posto tjelesne mase manje čime joj je malo nedostajalo da prestigne Peru. Za RTL.hr je otkrila kako joj sada izgleda dan, koliko često trenira te s kime se iz showa posebno zbližila i ostala u kontaktu.

U globalu nije mi dosadno na poslu, svaki dan nešto novo i klinci su neiscrpni izvor novih sadržaja za odgojno-obrazovni rad. Na poslu svakodnevno odlazimo na vanjski prostor jer je to djeci jako bitno, a i dobro je za njihov psihofizički razvoj. Uvijek se tu nađe neka duža šetnja do parka ili pokretna igra na igralištu da se malo razgibamo i pokrenemo naša tijela što i meni dobro dođe s obzirom na ovaj proces. Nakon posla dolazim kući i dovršim ručak koji sam dan prije započela. Nakon ručka nađe se vrijeme za kratku kavu s prijateljima ili eventualno ako je neka obaveza vezana za posao. Trening mi je oko 18 sati do 19 sati ili 19.30., ovisi produžim li u teretani ili ne. Nakon treninga se vraćam kući, večera i spremanje obroka za sljedeći dan i tako u krug. U spremanju obroka pomažu i mama i sestra tako da to poprilično olakšava, svaka kuha jedan dan ručak i tako se rotiramo, slično kao i u kući s kandidatima.

Koliko često treniraš i koju vrstu treninga, dobila si zanimljiv poklon od roditelja djece na poslu?

Roditelji djece iz moje skupine poklonili su mi grupne treninge u 'Garaži' gdje sam do sada i trenirala i time su me zaista oduševili i pokazali mi koliko vjeruju u mene. Tri puta tjedno odlazim na grupne girjaške treninge. To su najčešće kružni ili intervalni treninzi s girjama gdje se kroz tri termina obuhvaća cijelo tijelo. Dane kada nemam grupnih treninga šećem psa ili odem u gym na biciklu. Vikendi su nekako ostavljeni za boravak u prirodi, šetnju ili boks, sve ovisi o vremenskim uvjetima. Tjedni variraju i skloni su promjenama, ali trudim se svaki dan odraditi nešto i 'intenzivirati' svakodnevnu tjelesnu aktivnost u svoj život.