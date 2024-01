Dajana nakon 'Života na vagi' okrenula novu stranicu! Krenula je putovati: 'Uzbuđenje je na visokoj razini'

Dajana je putovala s prijateljima i kolegicama s posla u Rumunjsku, točnije u Bukurešt te potom u Poljsku u Wrocaw.

''Na prvom putovanju u Rumunjsku bilo mi je uzbuđenje na visokoj razini. Prvi put sam u avionu putovala bez seat belt extendera. Bila sam iznimno ponosna na sebe zbog toga'', rekla je Dajana.

Otkrila nam je i kako se tamo snašla sa zdravom prehranom.

''Malo me je bilo strah kako ću s prehranom, ali je na kraju to ispalo odlično. Promišljala sam o alternativama, trudila se izabrati što zdravije, a na kraju krajeva ako mi se nešto baš jelo - pojela sam i guštala u tome. Sve se to nadoknadi hodanjem i razgledavanjem znamenitosti'', objasnila je.

Putovanje u Poljsku je bilo kraće, no jednako lijepo. ''Kratko, ali slatko - vikend putovanje u Wrocaw. Posjetili smo božićni sajam i šuljali se po krasno uređenom gradiću. Isprobali smo njihova jela i uživali. Popela sam se na vidikovac s mnogo stepenica bez problema i opet se uvjerila koliko benefita mi je show 'Život na vagi' donio'', rekla je Dajana.

Sljedeće destinacija koju planira posjetiti je Malta, a nakon nje Oslo.