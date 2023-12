Dajana pobijedila u izazovu, bivši plavci odlučni: 'Crveni imaju listu za odstrel, moramo im poremetiti planove'

U velikom izazovu nisu sudjelovali Silvija i Jure, a Goran je izrazio želju da i on ne sudjeluje. Imam bolove u leđima, a tu može biti dosta trzaja i mogao bih se još gore ozlijediti", rekao je, a treneri su to odobrili. Super je nagrada, ali zdravlje mi je bitnije", dodao je Goran.

Nina nije čekala znak trenera i odmah je počela vući, što je izbacilo iz takta Marie. Kad su krenuli, Martin se odmah snašao, jako povukao i uzeo prvu zastavicu. U drugom krugu Dajana je uzela zastavicu i komentirala je kako joj je samo bitno da pobijedi netko od plavih. Nadam se da Vlašić neće ovo odnijeti", dodala je.

Marie se borila s Ninom i objasnila taktiku: Probat ću da padne!" No nije to bilo tako lako i Nina je uzela svoju prvu zastavicu. Potom je Vlašić osvojio svoju prvu zastavicu, a Ninu su povukli, pala je i počela plakati, što je Jure vrlo sarkastično komentirao. Sinjanka se udarila u kuk i ponovno izvrnula nogu te rekla: Samo su me vukli i samo sam padala." Marie je priznala Edi kako ju je ona vukla te s osmijehom na licu objasnila: Uspjela sam je srušiti jedno dvaput, to je najbitnije, tako smo se i dogovorili jer sam znala da je jača od mene."