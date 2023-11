Dajana se uvijek preispituje, ali ovaj rezultat dokaz je da je svima konkurencija!

Dajana Milevoj pokazala se kao vrlo zrela mlada žena koja je ustrajna u svome cilju, a to potvrđuju i njezini rezultati.

"Znam da sam ovdje dobar posao napravila i nadam se da ću to nastaviti i vani i da ću se toga držati. Najmilije mi je to da imam oči, one su vidljive, nisu sakrivene iznad naslaga i natečenosti. To mi je nekako najveća promjena", rekla je Dajana.

Trenerica Mirna pohvalila je kandidatkinju svoga tima.

"Ona je jedna od najtežih kandidatkinja u 'Životu na vagi', ali na njoj se vidi transformacija. Ona je ponosna na sebe", rekla je Mirna.

U devetom ciklusu Dajana je skinula 3,7 kilograma, odnosno 2,5 posto. "Prva liga. Samo da tako nastavim i bit će super", zaključila je.

