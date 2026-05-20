Danas slavi rođendan! Alina iz 'Života na vagi' objavila fotku iz teretane pa popisom svojih uspjeha ostavila sve bez teksta: 'Radim od 8 do 22 sata...'

Simpatična Ukrajinka s porečkom adresom, koja je svojom borbenošću osvojila srca gledatelja RTL-ovog showa, slavi 29. rođendan. Tim povodom osvrnula se na sve što je postigla u životu, a njezina lista ostvarenih ciljeva je u najmanju ruku - impresivna!

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Jedna od najomiljenijih i najemotivnijih kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi', Alina, danas ima itekako velik razlog za slavlje. Alina slavi svoj 29. rođendan, a tim povodom oglasila se na svom Instagram profilu gdje je podijelila jednu sasvim iskrenu, radnu i - iznimno motivirajuću. Pozirajući u teretani ispred ogledala, u sportskom izdanju koje joj danas savršeno pristaje, Alina je u opisu fotke otkrila kako njezin rođendan prolazi u znaku discipline i posla. "Ove godine nisam stigla napraviti lijepu rođendansku sliku jer za rođendan radim od 8:00 do 22:15, tako da objavljujem najsvježiju sliku s treninga", našalila se Alina na početku svoje objave.

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Posljednja godina s dvojkom na početku

Ipak, ovaj rođendan za nju ima i posebnu težinu jer označava ulazak u posljednju godinu njezinih dvadesetih. Alina je to iskoristila kao savršen trenutak da zastane, podvuče crtu i osvrne se na sve ono što je u svojih 28 godina uspjela izgraditi. A kada se njezini uspjesi stave na papir, malo tko se ne bi naklonio njezinoj energiji i ambiciji. "Naučila sam nekoliko jezika na visokoj razini, proputovala pola Europe i samostalno se preselila u dvije države. Pronašla sam ljubav svog života i udala se, udomila puno kućnih ljubimaca, postala prva ženska pobjednica hrvatskog 'Života na vagi' te sudjelovala u bugarskom 'Životu na vagi' kao motivacijski govornik", napisala je Alina. Podsjetimo, Alina je u showu napravila čudesnu transformaciju i ušla u veliko finale kao najbolja u ženskoj konkurenciji, a njezin uspjeh prešao je i granice Hrvatske, pa je tako postala inspiracija i kandidatima u inozemstvu.

icon-expand Alina, Život na vagi FOTO: Instagram

Magistra, programerka, fitness instruktorica i - korak za mentalno zdravlje

Osim nevjerojatne tjelesne i životne transformacije, Alina se može pohvaliti i nevjerojatnim obrazovnim i poslovnim rezimeom. Iza nje je više od devet godina radnog iskustva, otvorila je vlastiti obrt, završila magisterij u EU i upisala doktorat. No, tu njezina svestranost ne prestaje. "Osim što sam magistra filologije, diplomirana prevoditeljica i nastavnica slavenskih jezika, sada sam još i osposobljena manikerka, programerka i instruktorica fitnesa - totalni ADHD, ahahaha", našalila se na vlastiti račun i dodala kako trenutačno radi u čak dvije firme, redovito trenira i bavi se hobijima. Ono što je posebno oduševilo njezine pratitelje jest njezina iskrenost o brizi za samu sebe. Priznala je kako je, uz sve obveze, konačno donijela jednu od najvažnijih odluka. "Uz sve to napokon sam se odlučila na jedan od najvažnijih koraka za svoje mentalno zdravlje i konačno krenula s terapijom. Zapravo, sasvim solidno. Nastavljamo dalje", zaključila je ova neustrašiva 29-godišnjakinja.

Alini želimo najsretniji rođendan i još puno uspjeha na svim poljima, a sudeći prema njezinoj energiji - njezino vrijeme tek dolazi!