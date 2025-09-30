Danas trening vode balerina i zvijer: 'Dobro došli u pakao'

Znam samo da je mali izazov, a što je na tom RTL-u, nemam pojma", kaže Dominik, a Josipa nastavlja: U menzi smo, pretpostavljam nekakav izazov s hranom."

Antonija im otkriva da je riječ o kvizu u kojem kandidati moraju pokazati koliko su do sada naučili, a Galla je uvjeren u pobjedu: Mislim da imamo sad znanja, pogotovo nakon 3088 pitanja našoj nutricionistici Martini, tako da mislim da smo tu jači od plavaca."

Ulog je uistinu velik: pobjednički tim osvaja rastuću prednost koja može donijeti do čak pet kilograma prednosti na vaganju. Rekao bih dosad možda najbolja nagrada. Meni to zvuči kao baš, baš dobra prednost", dodaje Dominik.