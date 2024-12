Davorka i Željka shvatile da su vrlo slične: 'Puštaj emocije, mi emocije jedemo, ne suočavamo se s njima'

"Moraš naučiti sebi oprostiti, bit ponosna na sebe, ljutiti se na sebe za neke stvari za koje znaš da si krivo odlučila, a i oprostiti si za te odluke jer si ih ti u tom trenutku, kada si ih donijela, smatrala da su one najbolje", rekla je.

Željka je u ovom procesu i izvan njega izgubila čak 80 kilograma.

"To je puno, to je čovjek, ali ne gledam si to toliko na čast. Sama sam si to stavila na leđa, nije nitko drugi. Koliko god smo kilograma natukle, tako ćemo ih skinuti. Same za sebe. Plači, plakat ćeš još puno. Kad mi se plače, plačem. I na poslu znam plakati. Eto", zaključila je Željka.

Finale 'Života na vagi' ne propustite u petak, 6. prosinca, od 20.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':