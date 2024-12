Davorka ima odličan rezultat na vaganju, a Edo zaplakao: 'Postali smo prijatelji'

''Ne daj Bože da bi se vratila tim putem jer je to put velikog nezadovoljstva i gorčine'', rekla je. Nikolina je na prošlom vaganju skinula tek 1,5 kilograma zbog čega je bila vrlo razočarana... ''No, jedan meni dragi gospodin Edo je rekao da će sve biti onako kako treba biti. Te riječi su me toliko povele da to ne mogu opisati. Ja sam se toliko smirila. Dao mi je velika krila za dalje – uvijek me umiri'', objasnila je Davorka, a zbog tih riječi je Edo pustio suze.

''Postali smo prijatelji na neki način i to će se nastaviti i nakon 'Života na vagi'...', priznao je Edo. Vaga je ovaj tjedan vaga pokazala izvrstan rezultat – 2,1 posto manje tjelesne mase. ''To je rezultat izgrađen na toliko, volje i želje. Prekrasna nagrada za nekog ustrajnog i strpljivog – sretan sam i ponosan'', zaključio je trener Edo.

'Život na vagi' gledajte od srijede do petka u 21.15 sati na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':