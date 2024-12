Davorka je imala možda i jedan od najtežih puteva u 'Životu na vagi': 'Ti si ravna čudu'

Njezin put u 'Životu na vagi' nimalo nije bio lagan. Problemi s leđima skoro su je dotukli, no Davorka je sve to izdržala.

"Nisam tužna, ali takve su emocije. Tu smo imali i dobre i loše dane i patnju i bol. Čovjeku se nešto prelomi, pusti suzu. To su emocije i neka idu van. Stvarno sam sretna što sam upoznala tako dobre ljude", rekla je Davorka.

"Bilo mi je teško, pogotovo kada sam vidjela da oni treniraju, a ja ne. A želim se boriti. To me grizlo samo što ja to nisam toliko pokazivala", rekla je Edi.

"Ti si toliko veliki uspjeh napravila, to je ravno čudo. Tvoja nagrada je to što iz ovoga izvukla toliko toga dobrog za svoju obitelj i sebe, to je neprocjenjivo. Mislim da imaš razloga uzdignute glave i ponosno ići u bolji život", zaključila je.

