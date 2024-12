Davorka osvojila bicikl, a Esmir zlatnu ulaznicu za finale: 'Majka i kćeri bit će ponosne na mene'

Treneri su čestitali Alini, Davorki, Nikolini, Esmiru i Mateu što su došli do finalnog tjedna 'Života na vagi '!

Treneri su podijelili ekipe i počeli s vježbanjem, a Mateo je bio oduševljen gostima. "Ako doživim 62 godine, volio bih da budem u snazi kao Dragica", rekao je dok mu je Dragica govorila da manje priča, a više vježba. "Dragica radi kao Schwarzenegger, ubi me, majke mi", rekao je Mateo, a Dragica mu je objasnila da je i njoj bilo tako kad je bila u showu, no da će mu kasnije biti lakše.

Dragica je u showu bila samo tri tjedna, no nije odustala i jako si je popravila masnoće, tlak i šećer i sve je dovela u normalu. Željka je bila najteža kandidatkinja šeste sezone, bilo joj je teško kad je izašla iz showa te poručila svima: "Stari život morate mijenjati da biste opstali novi vi." Dajana se uključila i dodala kako će vani morati usklađivati i posao, i treniranje, i kuhanje, i prijatelje, sve... "Jako je bitna organizacija. Nije lako, ali može se", rekla je.

Poslije treninga bivši kandidati pričali su o temi koja sadašnje natjecatelje najviše zanima - što ih sve očekuje kad napuste show. "Njihove borbe su i naše borbe", zaključila je Alina dok je Štefica pričala kako je sve u početku bilo sjajno, trenirala je i pridržavala se svega, no onda je odjednom popustila i pala te vratila 17 kilograma! Ljudi su komentirali kako se opet udebljala, a ona je jedan dan odlučila vratiti se na ispravan put. "Morate naći krug ljudi koji vas podržavaju", objasnila je.

Esmir je okrenuo na 500 i pojeo hamburger, a Davorka se odlučila za još jedan krug, lagano zavrtjela kolo i osvojila bicikl! Svi su bili presretni zbog nje, no neki su željeli osvojiti proizvode iz Pollea. Alina je okrenula na stotku, a Mateo je osvojio poklon-paket iz Pollea te bon u iznosu od 300 eura! Alina je već bila u akciji jer je pojela 450 kalorija pa je šetala i trčala po kampu.

Pred natjecateljima je bio još jedan izazov u kojem su mogli svašta osvojiti, ali samo ako budu jeli ponuđenu hranu dok je o svemu odlučivalo - kolo sreće! Dakle, mogli su osvojiti proizvode iz Pollea, ali i glavnu nagradu - spinning bicikl. Davorka je zavrtjela prva i kolo je stalo na brojci 50, dakle, trebala je pojesti 50 kalorija. Alina je pojela 100 kalorija, Mateo 50, a Nikolina je umalo osvojila glavnu nagradu - no naposljetku je stalno na brojci 200 i pojela je indijske oraščiće i orahe.

"I nemojte se bojati hrane. Jedite sve, ali umjereno", rekla je Štefica, a Dajana dodala da si obavezno nose hranu na posao! "To je proces koji traje cijeli život", dodao je Ivan, a natjecatelji osme sezone bili su zadovoljni što su im sve ispričali. "Jedna od najvećih lekcija koju sam ovdje dobila", rekla je Alina.

Došao je red i na posljednji veliki izazov - kandidati su trebali nositi svoje izgubljene kilograme tijekom showa. "Vratit ćemo vas na tvorničke postavke i s tim teretom trebat ćete se popeti do vidikovca na Mađerkinu bregu", rekao je Edo, a Mirna dodala: "Trebaju se podsjetiti koliko je teško breme s kojim su ušli u ovaj proces." A tko prvi dođe na vidikovac - dobit će zlatnu ulaznicu za finale.

Davorka i Željka su šetale jer Davorka nije mogla sudjelovati u izazovu, a ostali su svaku postaju skidali sa sebe teret koji su izgubili taj ciklus. Ivan je bodrio Esmira koji je, kao i sve do sada, odrađivao vojnički, a dok su hodali, prisjećali su se svakog izazova i svega što su proživjeli. Alina je u jednom trenutku pokušala prestići Esmira, no nije bilo šanse jer je on cijelo vrijeme držao ritam, prvi se popeo na vidikovac i postao prvi finalist osme sezone 'Života na vagi'!