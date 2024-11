Davorka otkrila čega se plaši: 'Sina čeka operacija, jedna noga i ruka su mu kraće...'

Davorka je otkrila kako je izlaskom iz showa 'Života na vagi' čeka operacija djeteta. ''Kraća mu je noga, vidi se razlika – ima ortopedske cipele. Strah me je jer je mali već prošao nekoliko operacija općenito i loših situacija, a ni te anestezije nisu uvijek dobre. Posebno za dijete, da me frka – je. Ne mogu reći da nije'', objasnila je i priznala kako se on super nosi sa svime.

''Mali je stvarno hrabar, voli nogomet, no nema tih kopački... Njemu je lijeva ruka kraća i desna noga. Tako da mu je automatski malo zamahnuta zdjelica... Zna biti situacija gdje me pita zašto ne može biti kao drugi...'', rekla je.