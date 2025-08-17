Emisije
Život na vagi

Davorka šalje snažnu poruku kandidatima nove sezone 'Života na vagi': 'Ne moraš sve moći odmah - svaki korak se računa!'

Davorka Roginek više nikad se ne želi vratiti na staro i još snažnije gradi zdrav, ispunjen i sretniji život

17.08.2025 09:59

Davorka Roginek, finalistica prošle sezone showa 'Život na vagi', i dalje se bori s išijasom, ali još snažnije gradi zdrav, ispunjen i sretniji život, vjerna odluci da se nikada ne vrati na staro.

Za Davorku Roginek sudjelovanje u 'Životu na vagi' bilo je, kako kaže, jedno od najhrabrijih poglavlja njezina života - buđenje koje nije bilo samo fizičko nego i emocionalno. Premda se na tom putu suočavala s bolovima uzrokovanim išijasom, nije odustajala i stigla je sve do finala. Kad se osvrne na to iskustvo, ponosna je jer zna da je pronašla novu snagu, a odluka da se nikada ne vrati na staro i dalje je njezin najveći pokretač. "Nisu me uvijek održavali treninzi ili vaga, nego spoznaja koliko mi je loše bilo prije - fizički i psihički. Ne želim se vratiti na staro. Da, teško je i to je stalna borba s usponima i padovima, ali je vrijedno svake borbe", ističe.

Davorka Roginek
Davorka Roginek FOTO: RTL

Nakon showa vratila se svakodnevici ispunjenoj obvezama, priznaje da prehrana i kretanje više nisu u onom intenzivnom ritmu kao unutar kuće, no upravo ju je to naučilo kako pronaći ravnotežu. Danas briga o sebi za Davorku znači i oprostiti si kada ne stigne sve, naspavati se i reći sama sebi da je - dovoljna. "Naučila sam da ako ja puknem, sve puca. Zato više ne mislim da je sebičnost kad uzmem vremena za sebe. To je odgovornost, a i djeci pokazujem da briga o sebi nije luksuz, nego temelj", objašnjava.

Davorka Roginek
Davorka Roginek FOTO: RTL

Najveća lekcija koju nosi iz showa jest da hrana ne smije biti rješenje za emocije i ta je spoznaja, kaže, vodi kroz svakodnevne izazove. Nije uvijek lako, ali važno je ne stati. Upravo ta upornost i otvorenost doveli su je do toga da postane inspiracija drugima zbog čega se, kako kaže, osjeća nevjerojatno i ponizno. "Jer ja sam bila ta koja je tražila inspiraciju, gledala druge i mislila - ja to ne mogu. A sad, kad mi netko kaže da mu dajem nadu, srce mi naraste", iskreno kaže.

Davorka, Život na vagi
Davorka, Život na vagi FOTO: RTL

Kandidatima nove sezone i svima koji se bore s kilogramima šalje snažnu poruku: "Ne moraš sve moći odmah. Ako ne možeš hodati, mijenjaj što jedeš. Ako ne možeš mijenjati sve - promijeni jedno. Najgore je stajati. Sve drugo je korak naprijed."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

