Davorka se u potpunosti slomila na treningu: 'Jedan dan mi je bolje, drugi dan katastrofa'

Davorka ima problem s išijasom i već neko vrijeme ne može trenirati kao i drugi. To u njoj stvara frustraciju, koja je sada izašla van kroz suze.

"Nemoj plakati. Ako više ne možeš, idi. Moraš se čuvati", rekao joj je Mateo na treningu.

"Boli me, to me više frustrira. Jedan dan mi je bolje, a drugi dan mi je katastrofa", rekla je Davorka u suzama.