Davorka u danu pojela samo slatkiše - 11 velikih kolača i čitava bombonijera: 'Uopće ne znam kako joj organizam funkcionira'

Dr. znanosti nutricionizma Martina Linarić otkrila je koliko kalorija u danu pojede kandidatkinja Davorka, koja je ovisna o slatkome.

"Ujutro naravno nema doručka i zato je tu instant kava, dva komada i tu smo već na 500 kalorija. Onda su tu dva velika kolača i naravno to je prvi obrok u 13 sati. Onda ništa ne jedeš do negdje 19 sati kad pojedeš sirnicu. Zatim ogladniš u dva sata i pojedeš četiri velika kolača i onda ništa do jedan sat ujutro kad pojedeš čitavu bombonijeru. I to nije dosta i onda još pet velikih kolača", otkrila je Martina i dodala: