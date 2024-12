Davorka za RTL.hr o teškom periodu: 'Iza mene je teška psihička borba, ali uspjela sam'

Davorka je u show 'Život na vagi' ušla sa 137,7 kilograma, a sada ima 80,2 kilograma što je 57,5 kilograma manje. Impresivan rezultat za tako malo vremena.

"Naravno da mi je drago. Nisam razmišljala da ću tako daleko dogurati, ali jako sam ponosna s obzirom na sve poteškoće koje sam imala u showu. Proći ovaj cijeli proces, uz sve bolove, nije mi bilo jednostavno. Od trećeg tjedna u showu skroz do kraja trpjela sam jake bolove. I nakon izlaska iz showa. Tu je protruzija diska i išijas. Bile su tu razno razne fizikalne terapije, teško mi je bilo hodati i trenirati. Treba to osjetiti jer je lakše osuđivati nego razumjeti", rekla je Davorka, koju je to ponekad vuklo na dno.