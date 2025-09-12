Emisije
Dinamovac Domagoj iz 'Života na vagi': 'Braća sa Sjevera uvijek su uz mene! Želim biti prvi koji je skinuo 100 kilograma'

Kada je stigao u 'Život na vagi', rekao je da bi volio ponovno odjenuti Dinamovu majicu koju su mu prijatelji poklonili

RTL.hr
12.09.2025 14:19

Najteži kandidat devete sezone od početka showa naglašava kako najveću motivaciju crpi od obitelji i svojih dinamovaca. Njima sam obećao da neću odustati i da idem samo jako ili nikako", kaže 40-godišnji kuhar iz Zagreba koji je svojom iskrenošću i ne skrivanjem emocija osvojio srca publike.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Kada je stigao u 'Život na vagi', rekao je da bi volio ponovno odjenuti Dinamovu majicu koju su mu prijatelji poklonili, no sada ima veći cilj - sanja o tome da skine čak 100 kilograma. Trener Edo mi je rekao da bih mogao biti prvi koji je skinuo 100 kilograma u ovom procesu i to je tada postao i moj san, moj cilj od kojeg ne odustajem i nadam se da ću to ostvariti", priznaje.

Posebnu snagu daje mu njegova navijačka obitelj. To je jedna stvar za koju nisam ni sumnjao - da će me moji dinamovci podržavati i da će moja braća sa sjevera biti ponosni i jako velika podrška. Oni su i prije bili moja druga obitelj", kaže i ponosno dodaje kako je i u kući sklopio vrijedna prijateljstva. Posebno bih izdvojio odnos s moja dva cimera, Gallom i Dominikom, koji su mi velika podrška tijekom ovog procesa i kada je bilo jako teško, kao i cijeli moj crveni tim."

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Domagoj naglašava da jako cijeni i potporu publike pred malim ekranima. Imao sam veliku podršku i prije početka od prijatelja i mojih najmilijih, a podrška gledatelja je dodatni motiv u ovom procesu. Nisam znao kako će javnost gledati na mene i kakva će podrška javnosti biti, ali naravno, nadao sam se da će biti pozitivno i drago mi je što je tako", ističe.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Kad su u pitanju najveći izazovi, kaže da mu treninzi ne predstavljaju problem: Najteže mi pada odvojenost od mojih najmilijih i prijatelja, a treninzi mi nisu nikakav problem s obzirom na to da sam se tijekom života bavio sportom. Navikavanje na drugačiju prehranu i nove prehrambene navike definitivno je izazovno za gurmana poput mene, ali opet i hvalevrijedno znanje za moju budućnost i profesiju kuhara." Uz to, priznaje da mu je puno značila i psihološka podrška: Razgovori sa psihologinjom jako su mi pomogli u rješavanju problema i samokontroli."

A uz obitelj, prijatelje, dinamovce i nepokolebljivu odlučnost - nema sumnje da će Domagoj do kraja 'Života na vagi' nastaviti ići onako kako je i obećao - jako! Ne propustite 'Život na vagi' od 21.15 sati na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo.

