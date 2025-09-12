Dinamovac Domagoj iz 'Života na vagi': 'Braća sa Sjevera uvijek su uz mene! Želim biti prvi koji je skinuo 100 kilograma'

Najteži kandidat devete sezone od početka showa naglašava kako najveću motivaciju crpi od obitelji i svojih dinamovaca. Njima sam obećao da neću odustati i da idem samo jako ili nikako", kaže 40-godišnji kuhar iz Zagreba koji je svojom iskrenošću i ne skrivanjem emocija osvojio srca publike.

Kada je stigao u 'Život na vagi', rekao je da bi volio ponovno odjenuti Dinamovu majicu koju su mu prijatelji poklonili, no sada ima veći cilj - sanja o tome da skine čak 100 kilograma. Trener Edo mi je rekao da bih mogao biti prvi koji je skinuo 100 kilograma u ovom procesu i to je tada postao i moj san, moj cilj od kojeg ne odustajem i nadam se da ću to ostvariti", priznaje.

Posebnu snagu daje mu njegova navijačka obitelj. To je jedna stvar za koju nisam ni sumnjao - da će me moji dinamovci podržavati i da će moja braća sa sjevera biti ponosni i jako velika podrška. Oni su i prije bili moja druga obitelj", kaže i ponosno dodaje kako je i u kući sklopio vrijedna prijateljstva. Posebno bih izdvojio odnos s moja dva cimera, Gallom i Dominikom, koji su mi velika podrška tijekom ovog procesa i kada je bilo jako teško, kao i cijeli moj crveni tim."