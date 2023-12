Djevojke imale makeover, Jure u šali komentirao zaljubljenog Vlašića: 'Vilica mu je doticala stopalo'

Silvija i dalje mora mirovati pa joj je nutricionistica rekla da se više usredotoči na prehranu. Nadamo se da će to biti dovoljno da ostane s nama", rekao je Edo, koji je potom otišao na trening s natjecateljima. Nina je bila potpuno bezvoljna i osjećala se kao da joj je svakim danom sve gore jer ju je i dalje sve jako boljelo zbog menstruacije. Edi je bilo žao i želio je da prestane s treningom, a Nina se rasplakala. Previše se patiš, a čini mi se da se najviše patiš zato što te glava ubija u pojam", rekao je Edo. Ne želim odustati od cijelog svog truda i rada", rekla je Nina.

Ako već Nina nije bila motivirana, Edo je pokušao raspoložiti Martina i Gorana dok su na Mirninu treningu svi bili dobro i usredotočeni na vježbe. Martin je govorio Edi da bi volio osvojiti zlatnu ulaznicu za finale jer nema dovoljno dobar postotak da uđe bez toga. Bitno mi je biti dosljedan sebi jer ne želim napraviti greške koje su napravili neki kandidati iz prošlih sezona. Ne želim sebi to dopustiti jer su tu apsolutno svi, pa tako i ja, prošli jako puno umora, znoja i suza i samo mi ovdje znamo koja je to muka", rekao je Martin, a Edo ga je pitao je li njegov tata bio dosljedan i Martin je priznao da nije. Tata je ovo sve jako dobro shvatio samo što se u nekom periodu života opet opustio s tim da je ponovno počeo trenirati i skidati kilograme. Sad sam mu ja velika motivacija i podrška u svemu tome. Kad budem izašao i pripremao se za finale, i on će se pripremati sa mnom", rekao je.

Jure je već nekoliko posljednjih ciklusa ljutit jer ga stalno boli, što mu udara na psihu, a i živciraju ga kalkulacije. Ako pobijedim u izazovu, ući ću finale, ali da ću kalkulirati, ići na to da izbacujem ljude, taktiziram i milujem se s ljudima da me nitko ne bi izbacivao, to neću raditi", rekao je Jure dok je Mirna komentirala kako je to ispravna odluka, ali da ga može stajati ispadanja prije samog finala.