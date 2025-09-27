Dok se Ana opraštala, Dominik i Domagoj nisu štedjeli riječi: 'Netko tko mi je krao san i mir je - otišao'

"Svi smo imali i problema i međusobna neslaganja, ali što se tiče mene lično, ja vas stvarno obožavam," započela je Ana , priznavši da su trzavice u kući bile normalne. Posebno se obratila Dominiku, s kojim je očito imala najviše neriješenih računa: "Stvarno moram prvo Dominiku jedno srce. Nadam se da ćemo se pomiriti bar malo." Međutim, umjesto prihvaćanja isprike, uslijedio je ledeni odgovor. Čim je Ana napustila set, Dominik nije skrivao olakšanje. "Jedan veliki teret s mojih leđa trenutno je pao. Netko tko mi je zapravo krao nekakav san i mir je otišao," izjavio je Dominik bez oklijevanja, šokiravši i gledatelje i ostale kandidate. Dodao je kako sada napokon može obećati da će se vratiti "onaj Dominik s početka showa", jasno dajući do znanja da je Anino prisustvo na njega djelovalo negativno.

Domagoj je Anin oproštaj nazvao čistom predstavom. "Pa ja bih rekao da je to samo gluma," započeo je Domagoj. "Najiskrenije, moram biti iskren, ako sam priželjkivao da netko iz našeg tima ispadne, to je definitivno bila Ana. Mislim da najmanje zaslužuje ostanak u ovom showu, broj jedan zbog svojeg zalaganja, broj dva zbog svojeg ponašanja." Domagoj je zatim otkrio da problemi s Anom nisu od jučer, spomenuvši kako su je već ranije suočili s njezinim "šupljim pričama" i prenošenjem tračeva. "Dobila je drugu priliku, a za mene treće prilike nema," zaključio je oštro. Nakon dva odlaska i teških riječi koje su pale, voditeljica je najavila da natjecatelje čeka još izazovniji tjedan. Iako je kuća lakša za dvoje članova, atmosfera je, čini se, teža no ikad, a odlazak Ane očito je ostavio dubok trag na međuljudskim odnosima i dinamici crvenog tima.

