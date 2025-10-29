Domagoj i Dudo pomeli protivnike u napetom izazovu: 'Nismo uopće imali konkurenciju!'

Pred kandidate je postavljen zadatak koji je na prvu zvučao jednostavno. U parovima su morali prenijeti 50 loptica s jednog kraja poligona na drugi koristeći samo drvena nosila. Pritom su smjeli nositi samo dvije loptice odjednom, a svaku su morali precizno ubaciti u uski spremnik kroz otvor na sredini nosila. Pravila su bila stroga - ako bi im loptica putem ispala, morali su je vratiti na sam početak i krenuti ispočetka.

Dok su se neki parovi mučili s koordinacijom, a smijeh i frustracija izmjenjivali na poligonu, Domagoj i Dudo od početka su djelovali kao uigran tim. "Skužili smo kako nam je najjednostavnije. Dugo smo tu negdje iste visine, tako da nam je jednostavnije," objasnio je Domagoj njihovu početnu prednost. U šali je dodao kako su oni, kao "malo stariji", imali iskustva sa sličnim igračkama, za razliku od mlađih generacija koje se "igraju kompjutorima i mobitelima".