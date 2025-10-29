Domagoj i Dudo pomeli protivnike u napetom izazovu: 'Nismo uopće imali konkurenciju!'

Pred kandidate je postavljen zadatak koji je na prvu zvučao jednostavno. U parovima su morali prenijeti 50 loptica s jednog kraja poligona na drugi koristeći samo drvena nosila. Pritom su smjeli nositi samo dvije loptice odjednom, a svaku su morali precizno ubaciti u uski spremnik kroz otvor na sredini nosila. Pravila su bila stroga - ako bi im loptica putem ispala, morali su je vratiti na sam početak i krenuti ispočetka.
Dok su se neki parovi mučili s koordinacijom, a smijeh i frustracija izmjenjivali na poligonu, Domagoj i Dudo od početka su djelovali kao uigran tim. "Skužili smo kako nam je najjednostavnije. Dugo smo tu negdje iste visine, tako da nam je jednostavnije," objasnio je Domagoj njihovu početnu prednost. U šali je dodao kako su oni, kao "malo stariji", imali iskustva sa sličnim igračkama, za razliku od mlađih generacija koje se "igraju kompjutorima i mobitelima".
Njihova dominacija bila je vidljiva i na semaforu. Dok su se drugi timovi borili za svaku lopticu, Domagoj i Dudo suvereno su punili svoj spremnik. U jednom trenutku imali su 40 skupljenih loptica, dok su im najbliži konkurenti bili daleko iza s 29 i 27. "Mi nismo uopće imali konkurenciju", samouvjereno su zaključili nakon pobjede.
"Domagoj i Dubravko su zasluženo osvojili ovaj mali izazov. Osvojili su vrijednu nagradu i nadam se da će uživati u njoj", komentirao je trener Edo, čestitajući pobjednicima na impresivnoj izvedbi.
Pokazali su da smirenost, pametna strategija i istinska suradnja mogu nadvladati svaki, pa i najzahtjevniji izazov na putu prema zdravijem životu.
