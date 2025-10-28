Domagoj iz 'Života na vagi' prisjetio se prirodnih katastrofa i pomoći navijača: 'Glavna sestra nam je u suzama zahvalila'

Dok se u javnosti navijačke skupine često percipiraju kroz prizmu stadionskih tenzija, Domagojeva priča otkriva drugu, humanu stranu koja se aktivira kada je zajednici najpotrebnije. Na Antonijino zapažanje kako su navijači "vrlo često prvi na mjestima gdje je pomoć potrebna najviše", Domagoj je potvrdio da je to bio slučaj i u njegovom životu.

"Moram biti iskren da je to bilo i u mojem slučaju", rekao je, otvarajući vrata u svijet solidarnosti koji se rađa daleko od nogometnih terena. Njegovo svjedočanstvo podsjetnik je da duh zajedništva, koji definira navijačku kulturu, u kriznim situacijama prerasta u snažnu pokretačku snagu za opće dobro.

Domagoj se prisjetio ključnih trenutaka novije hrvatske povijesti, pandemije i razornih potresa, kada su članovi Bad Blue Boysa pokazali iznimnu organiziranost i empatiju.

"Za vrijeme COVID-a, navijačka skupina Bad Blue Boys napravila je jednu akciju koja se zvala 'Plavo srce', gdje smo mi praktički bili volonteri Crvenog križa, ali organizirani međusobno", objasnio je. Ta inicijativa nije bila samo privremeni odgovor na krizu; iz nje se rodila i ideja o osnivanju udruge čiji je Domagoj danas član i jedan od osnivača.