Domagoj iz 'Života na vagi' prisjetio se prirodnih katastrofa i pomoći navijača: 'Glavna sestra nam je u suzama zahvalila'

Dok se u javnosti navijačke skupine često percipiraju kroz prizmu stadionskih tenzija, Domagojeva priča otkriva drugu, humanu stranu koja se aktivira kada je zajednici najpotrebnije. Na Antonijino zapažanje kako su navijači "vrlo često prvi na mjestima gdje je pomoć potrebna najviše", Domagoj je potvrdio da je to bio slučaj i u njegovom životu.
"Moram biti iskren da je to bilo i u mojem slučaju", rekao je, otvarajući vrata u svijet solidarnosti koji se rađa daleko od nogometnih terena. Njegovo svjedočanstvo podsjetnik je da duh zajedništva, koji definira navijačku kulturu, u kriznim situacijama prerasta u snažnu pokretačku snagu za opće dobro.
Domagoj se prisjetio ključnih trenutaka novije hrvatske povijesti, pandemije i razornih potresa, kada su članovi Bad Blue Boysa pokazali iznimnu organiziranost i empatiju.
"Za vrijeme COVID-a, navijačka skupina Bad Blue Boys napravila je jednu akciju koja se zvala 'Plavo srce', gdje smo mi praktički bili volonteri Crvenog križa, ali organizirani međusobno", objasnio je. Ta inicijativa nije bila samo privremeni odgovor na krizu; iz nje se rodila i ideja o osnivanju udruge čiji je Domagoj danas član i jedan od osnivača.
Kada su potresi pogodili Zagreb, a zatim i Petrinju, ista ta energija usmjerena je na pomoć pogođenim područjima. "Bili smo u nekoliko vikenda i u Petrinji i po cijelom Zagrebu, gdje god je trebalo", kazao je Domagoj.
Jedan od najemotivnijih trenutaka koje je podijelio dogodio se netom nakon potresa u Zagrebu, kada je bolnica Jordanovac bila pogođena. Domagoj i njegovi kolege navijači bez razmišljanja su priskočili u pomoć pri selidbi pacijenata.
"Selili smo pacijente s Jordanovca na Rebro. Na kraju cijele priče, kad smo preselili što je bilo bitno i potrebno, dogodila se dirljiva scena", prisjetio se Domagoj. "Glavna sestra i šefica odjela je izašla van i u suzama se zahvalila."
Ta slika, u kojoj se zahvalnost medicinskog osoblja susreće s nesebičnom pomoći skupine koju mnogi vide u drugačijem svjetlu, ostaje kao snažan simbol ljudskosti i zajedništva u najtežim okolnostima.
Svoju motivaciju za pomaganjem Domagoj pronalazi u obiteljskim vrijednostima koje su mu usađene od malih nogu. "Mene su roditelji uvijek tako odgajali da ako možeš nekome pomoći, ako imaš mogućnost nekome pomoći u nevolji ili neprilici, uvijek mu pomogni i uvijek će ti se dobro vratiti dobrim", zaključio je.
Njegova priča, ispričana u kontekstu borbe za zdravlje i novi život, nije samo svjedočanstvo o osobnoj transformaciji, već i snažan podsjetnik da se iza stereotipa često kriju veliko srce i djela koja zaslužuju poštovanje. Pokazala je da navijačka ljubav prema klubu i gradu u teškim vremenima postaje ljubav prema čovjeku.
