Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Domagoj iz 'Života na vagi' se slomio pred kamerama, djedova životna lekcija ganula sve: 'Bio bi sretan zbog mog pothvata'

Sve je započelo Domagojevim posjetom kući i stadionu Maksimir, mjestu koje za njega i njegovu obitelj ima posebno značenje. Ispričao je kako je Dinamo duboko utkan u povijest njegove obitelji – otac mu je trenirao u klubu, a djed je godinama radio na održavanju stadiona

RTL.hr
23.10.2025 08:00

Upravo je taj povratak na mjesto djedovog rada pokrenuo lavinu sjećanja i emocija koje Domagoj nije mogao sakriti. "Sam dolazak na Maksimir... srce k'o kuća. Puno, puno emocija i stvarno jedan poseban trenutak," priznao je Domagoj, jedva susprežući suze dok je govorio o čovjeku koji mu je bio i ostao najveći uzor. Na pitanje voditeljice Antonije Blaće što je to djed ugradio u njega, Domagoj je podijelio anegdotu koja savršeno opisuje životnu filozofiju koju je naslijedio. Prisjetio se kako ga je djed učio pedantnosti i ispravnom pristupu poslu, čak i onom najjednostavnijem poput šišanja živice.

"Ja sam uzeo škare za živicu da to skratim, a onda deda uze špagu, zavezao za stupić i potegnuo," prisjetio se Domagoj kroz suze. "Rekao je: 'Vidiš kako to sad izgleda ko valovi, a trebalo bi biti kao ravna crta.' Naučio me da kad nešto radiš, radi kako treba. Tip-top. Inače ćeš poslije popravljati."

Ta jednostavna lekcija o "špagi" postala je Domagojeva vodilja za cijeli život, a poštenje i ispravnost temeljne vrijednosti koje je ponio od svog uzora.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Od njega sam naučio da u životu, ako ideš pošteno, doći ćeš najdalje.

Dok je govorio o teškom periodu nakon djedove smrti i o svemu što je od njega naučio, Domagoj se potpuno slomio. Emocije su ga preplavile, pokazujući koliko duboko poštovanje i ljubav osjeća prema čovjeku koji ga je oblikovao.

"Deda mi je dao možda jednu najljepšu i najveću lekciju koju sam ikad dobio od nekoga," rekao je drhtavim glasom. "Bio bi ponosan da vidi kako sam ja danas, sigurno. Bio bi sretan zbog mog sadašnjeg pothvata i činjenice da želim napraviti nešto dobro za svoj život."

Na kraju, vaga je pokazala izvrstan rezultat - Domagoj je lakši za 3 kilograma i po prvi put je pao ispod 180 kila. No, taj je broj ostao u sjeni njegove emotivne ispovijesti. Domagoj je ovoga tjedna pokazao da je borba u "Životu na vagi" puno više od skidanja kilograma; to je putovanje na kojem se suočava s vlastitom prošlošću, pronalazeći u njoj snagu za budućnost. Iako je skroman u pogledu svojih šansi za pobjedu, pokazao je da već posjeduje mentalitet pobjednika života.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

život na vagi voyo domagoj
Život na vagi

Evo što Antu iz 'Života na vagi' znatno izdvaja od drugih: 'Svi želimo biti kao on! To je vrijedno divljenja'

Život na vagi

Nena iz 'Života na vagi' iskreno o Zvonimirovom odlasku i strategijama: 'Bio je žrtveno janje'

Moglo bi te zanimati

Slijedi vaganje, a Josipa poručuje: 'Sad sve ovisi o tome hoćemo li se udružiti'

Edo s obitelji pobjegao na Mallorcu! 'Možete zamisliti s kolikim strahom smo odlučili pokušati ponovno otići s djecom na neko putovanje'

Rame uz rame: Ovo su svi trenuci kada su Edo i Mirna dokazali da su snaga koja drži 'Život na vagi'

Prijatelji u suzama dočekali Domagoja iz 'Života na vagi' i otkrili bolnu istinu: 'Zvali smo te, a ti si izmišljao da imaš temperaturu'

Pogledajte kako je trener Edo rasplakao Domagoja: 'Ostvarili smo prijateljski odnos koji će se nastaviti i nakon ovog projekta'

'Igram po svojim pravilima': Nena iz 'Života na vagi' otkrila svoju taktiku i koga planira poslati kući!