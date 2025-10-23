Domagoj iz 'Života na vagi' se slomio pred kamerama, djedova životna lekcija ganula sve: 'Bio bi sretan zbog mog pothvata'

Upravo je taj povratak na mjesto djedovog rada pokrenuo lavinu sjećanja i emocija koje Domagoj nije mogao sakriti. "Sam dolazak na Maksimir... srce k'o kuća. Puno, puno emocija i stvarno jedan poseban trenutak," priznao je Domagoj, jedva susprežući suze dok je govorio o čovjeku koji mu je bio i ostao najveći uzor. Na pitanje voditeljice Antonije Blaće što je to djed ugradio u njega, Domagoj je podijelio anegdotu koja savršeno opisuje životnu filozofiju koju je naslijedio. Prisjetio se kako ga je djed učio pedantnosti i ispravnom pristupu poslu, čak i onom najjednostavnijem poput šišanja živice.

"Ja sam uzeo škare za živicu da to skratim, a onda deda uze špagu, zavezao za stupić i potegnuo," prisjetio se Domagoj kroz suze. "Rekao je: 'Vidiš kako to sad izgleda ko valovi, a trebalo bi biti kao ravna crta.' Naučio me da kad nešto radiš, radi kako treba. Tip-top. Inače ćeš poslije popravljati."

Ta jednostavna lekcija o "špagi" postala je Domagojeva vodilja za cijeli život, a poštenje i ispravnost temeljne vrijednosti koje je ponio od svog uzora.