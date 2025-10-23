Domagoj iz 'Života na vagi' se slomio pred kamerama, djedova životna lekcija ganula sve: 'Bio bi sretan zbog mog pothvata'

Upravo je taj povratak na mjesto djedovog rada pokrenuo lavinu sjećanja i emocija koje Domagoj nije mogao sakriti. "Sam dolazak na Maksimir... srce k'o kuća. Puno, puno emocija i stvarno jedan poseban trenutak," priznao je Domagoj, jedva susprežući suze dok je govorio o čovjeku koji mu je bio i ostao najveći uzor. Na pitanje voditeljice Antonije Blaće što je to djed ugradio u njega, Domagoj je podijelio anegdotu koja savršeno opisuje životnu filozofiju koju je naslijedio. Prisjetio se kako ga je djed učio pedantnosti i ispravnom pristupu poslu, čak i onom najjednostavnijem poput šišanja živice.
"Ja sam uzeo škare za živicu da to skratim, a onda deda uze špagu, zavezao za stupić i potegnuo," prisjetio se Domagoj kroz suze. "Rekao je: 'Vidiš kako to sad izgleda ko valovi, a trebalo bi biti kao ravna crta.' Naučio me da kad nešto radiš, radi kako treba. Tip-top. Inače ćeš poslije popravljati."
Ta jednostavna lekcija o "špagi" postala je Domagojeva vodilja za cijeli život, a poštenje i ispravnost temeljne vrijednosti koje je ponio od svog uzora.
Od njega sam naučio da u životu, ako ideš pošteno, doći ćeš najdalje.
Dok je govorio o teškom periodu nakon djedove smrti i o svemu što je od njega naučio, Domagoj se potpuno slomio. Emocije su ga preplavile, pokazujući koliko duboko poštovanje i ljubav osjeća prema čovjeku koji ga je oblikovao.
"Deda mi je dao možda jednu najljepšu i najveću lekciju koju sam ikad dobio od nekoga," rekao je drhtavim glasom. "Bio bi ponosan da vidi kako sam ja danas, sigurno. Bio bi sretan zbog mog sadašnjeg pothvata i činjenice da želim napraviti nešto dobro za svoj život."
Na kraju, vaga je pokazala izvrstan rezultat - Domagoj je lakši za 3 kilograma i po prvi put je pao ispod 180 kila. No, taj je broj ostao u sjeni njegove emotivne ispovijesti. Domagoj je ovoga tjedna pokazao da je borba u "Životu na vagi" puno više od skidanja kilograma; to je putovanje na kojem se suočava s vlastitom prošlošću, pronalazeći u njoj snagu za budućnost. Iako je skroman u pogledu svojih šansi za pobjedu, pokazao je da već posjeduje mentalitet pobjednika života.
