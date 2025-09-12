Domagoj iz 'Života na vagi' već četiri dana u krevetu: 'Sve mi je jednolično, ne treniram, ne znojim se...'

Nakon odličnih rezultata u prvim tjednima showa, Domagoj se sada suočava s nečim na što nije mogao utjecati, visokom temperaturom koja traje već četiri dana. "Nikad dosad nisam imao tako dugo temperaturu, tako visoku. Iscrpljujuće je," priznao je vidno iscrpljeni Domagoj dok je u krevetu pokušavao zadržati optimizam. Zabrinut je i zbog nadolazećeg vaganja, jer, kako kaže, ne trenira, a cijeli dani svode se na odmor i čekanje oporavka: "Teško mi je jer se ne znojim, ne krećem, cijelo vrijeme ležim pa mi je sve jednolično."

Dominik ga je pokušao motivirati pitanjem o osjećaju pred vagu: "Skeptičan sam jer ne treniram, imam prilagođenu prehranu, ali...", odgovorio je Domagoj. Ipak, ne gubi nadu: "Nadam se da bi mogao biti bar neki rezultat."

