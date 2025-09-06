Emisije
Život na vagi

Domagoj je najteži kandidat 'Života na vagi', a na vaganju je rasturio: 'Želim se prepoloviti i biti sretniji samim sobom'

Novi kandidat 'Života na vagi', 40-godišnji Domagoj otkrio je za RTL.hr svoju motivaciju i izazove

RTL
06.09.2025 20:00

U devetoj sezoni showa 'Život na vagi', Domagoj (40) iz Zagreba je jedan od novih kandidata koji se suočava s izazovima mršavljenja i pokušava poboljšati kvalitetu svog života. Kako ističe, njegova tjelesna težina i zdravstveno stanje više nisu zadovoljavali njegovu svakodnevicu, zbog čega se odlučio prijaviti u show.

Domagoj je za RTL.hr progovorio o tome zašto se prijavio u show te što mu je najveća motivacija. "Iskreno, prijavio sam se u 'Život na vagi' jer sam dosegnuo tjelesnu težinu koja me više ne zadovoljava. Puno stvari koje volim i želim raditi sada više ne mogu raditi", kaže Domagoj. Dodao je kako više ne može uživati u treniranju sa sinom koji igra nogomet niti odlaziti u prirodu i na Sljeme, kako je to nekada radio s roditeljima. "Te mi stvari toliko nedostaju da se zapitam kako se to dogodilo", priznao je. 

Za Domagoja, obitelj je glavni izvor motivacije. "Obitelj me najviše motivira", otkrio je. Domagoj ne krije svoje ambicije u vezi s mršavljenjem: "Iskreno, volio bih se prepoloviti," rekao je.

Domagoj (40), Domagoj
Domagoj (40), Domagoj FOTO: RTL

"Volio bih biti sretnija osoba. Nisam nesretan, ali nesretan sam sa svojom kilažom, svojim tijelom i svojim mogućnostima. Iz ovog showa bih volio biti sretnija osoba sa samim sobom. Vjerujem da će to donijeti sreću i mojoj obitelji", zaključio je.

Nova sezona 'Života na vagi' od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo!

 

