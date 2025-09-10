Domagoj o Alini: 'Fascinantno je što je postigla, to mi je motivacija'

Veliko iznenađenje za kandidate stiglo je u obliku podrške, i to od bivših natjecateljica Aline i Marije, koje su prošle put koji sada tek počinje za ovogodišnju postavu. Iako su se činile opuštene, emocije su brzo isplivale na površinu. "Znoje mi se dlanovi", priznala je Marija, dok je Alina dodala: "Ovako nisam bila nervozna ni kad smo se mi natjecali."S kandidatima su otvoreno razgovarale o svemu, od prehrane i rutine do života nakon finala. Poruka je bila jasna.

"Želimo im pokazati da nisu sami i da ono što sada osjećaju, sve je to normalno", objasnila je Alina. Kandidati su ih obasuli pitanjima, a mnoge je posebno inspirirala Alinina odlučnost da i nakon showa zadrži zdrav stil života. Domagoj nije skrivao divljenje: "Kod Aline me fascinira koliku je transformaciju napravila. To mi je stvarno inspiracija." A Marija je poslala motivacijsku poruku svima: "Koristite svaku priliku i dajte sve od sebe ovdje. Svaki dan vrijedi." Kandidatima je ovo bio važan podsjetnik da borba nije samo za kilograme, nego i za novi način razmišljanja koji ih prati i nakon izlaska iz showa.

