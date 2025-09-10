Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Domagoj o Alini: 'Fascinantno je što je postigla, to mi je motivacija'

Pobjednica Alina i bivša kandidatkinja Marija vratile su se na mjesto promjene i otvoreno razgovarale s novom generacijom o izazovima unutar i izvan showa

RTL.hr
10.09.2025 14:00

Veliko iznenađenje za kandidate stiglo je u obliku podrške, i to od bivših natjecateljica Aline i Marije, koje su prošle put koji sada tek počinje za ovogodišnju postavu. Iako su se činile opuštene, emocije su brzo isplivale na površinu. "Znoje mi se dlanovi", priznala je Marija, dok je Alina dodala: "Ovako nisam bila nervozna ni kad smo se mi natjecali."S kandidatima su otvoreno razgovarale o svemu, od prehrane i rutine do života nakon finala. Poruka je bila jasna.

Domagoj i Alina, Život na vagi
Domagoj i Alina, Život na vagi FOTO: RTL

"Želimo im pokazati da nisu sami i da ono što sada osjećaju, sve je to normalno", objasnila je Alina. Kandidati su ih obasuli pitanjima, a mnoge je posebno inspirirala Alinina odlučnost da i nakon showa zadrži zdrav stil života. Domagoj nije skrivao divljenje: "Kod Aline me fascinira koliku je transformaciju napravila. To mi je stvarno inspiracija." A Marija je poslala motivacijsku poruku svima: "Koristite svaku priliku i dajte sve od sebe ovdje. Svaki dan vrijedi." Kandidatima je ovo bio važan podsjetnik da borba nije samo za kilograme, nego i za novi način razmišljanja koji ih prati i nakon izlaska iz showa.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

domagoj marija alina život na vagi
Život na vagi

Slavi ljubav! Mislav iz 'Života na vagi' proslavio 3. godišnjicu braka: 'Neka nam je takvih još 50 minimalno!'

Život na vagi

Alina iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke sa seta: 'Prošlo je nešto više od godinu dana otkako smo krenule na ovaj put'

Moglo bi te zanimati

Bravo! Katarina briljirala na prvom vaganju, ali i otkrila: 'Imam grižnju savjesti'

Alina za RTL.hr otkrila što misli o novim kandidatima 'Života na vagi': 'Malo mi je čudno promatrati sve to sa strane'

Antonija Blaće 'zagrebala' po starim ranama: 'Prošli put si odustao, što sad?'

Ante iz 'Života na vagi' progovorio o razdvojenosti od sina: 'Svaku večer se pomolim za njega, da mu nogica bude dobro'

Simpatični Zoran za RTL.hr: 'Dvoznamenkasti broj na vagi koji nisam vidio od osnovne'

Nena se pokazala kao jaka karika u 'Životu na vagi', a za RTL.hr kaže: 'Želim imati 60 kilograma'