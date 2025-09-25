Emisije
Život na vagi

Domagoj progovorio nakon što je dobio imunitet, ali ne može trenirati: 'Osjećaji su podijeljeni'

Crveni tim odlučio je imunitet dati upravo njemu, no Domagoj priznaje da ne zna osjeća li se sretno ili krivo zbog toga

RTL.hr
25.09.2025 15:00

Nakon napetog izazova i još jedne pobjede crvenog tima, vrijedna nagrada, imunitet na idućem vaganju, otišla je u ruke Domagoja, koji se trenutno bori s ozbiljnom ozljedom koljena. No umjesto potpunog slavlja, njegov je odgovor bio neočekivano emotivan i samokritičan. "Ekipa je odlučila da imunitet koji su osvojili na izazovu daju meni. Osjećaj je dobar..." započeo je Domagoj, ali nastavak je otkrio pravu težinu te odluke, "... ali neću moći trenirati onim kapacitetom kojim bih htio, niti onim koji bi bio moguć da te ozljede nema."

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon što je u prošlom izazovu pao na koljeno i završio s longetom, njegova prisutnost u showu postala je neizvjesna. Ipak, timska solidarnost nadjačala je sve kalkulacije i Domagoj to nije zaboravio. "Žao mi je da netko tko može to ispuniti izgubi to mjesto, a da ja ostanem. Tako da, ono... osjećaji su podijeljeni." Ostaje za vidjeti hoće li se Domagoj uspjeti oporaviti i vratiti u formu, no jedno je sigurno, njegovi suigrači jasno su pokazali koliko vjeruju u njegovu snagu, ali i karakter.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

