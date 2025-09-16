Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Domagoj prozvao Anu zbog spletkarenja: 'Čemu to? Samo unosiš nemir u tim!'

Domagoj i Ivica porazgovarali su s Anom u 'Životu na vagi' koja je plasirala nekoliko priča

RTL.hr
16.09.2025 08:00

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

domagoj ana život na vagi
Život na vagi

ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?

Život na vagi

Tamara misli da nije fer što je ona ispala, prozvala i kandidatkinju koja 'vječito sjedi': Ana se našla prozvanom

Moglo bi te zanimati

Mare je prava zvijezda ovosezonskog 'Života na vagi'! Karizmatična Neretvanka obožavaju i kandidati i gledatelji

Producent showa otkriva gledateljima! Znate li što se događa s kandidatima koji napuštaju 'Život na vagi'?

Tko ispada iz 'Života na vagi'? 'Nisam siguran koliko je njezin ostanak ovdje realan'

Wow! Nina iz 'Života na vagi' pokazala vitku liniju u uskoj haljini i očarala fanove

Bakljada iznenađenja, ukradene bučice, sjajni rezultati pa šok za kraj: Tko večeras napušta 'Život na vagi?

Marija iz 'Života na vagi' postala miljenica publike, pozitivni komentari ne prestaju: 'Iskrena do bola, obožavam je'