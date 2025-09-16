Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.
Život na vagi
Domagoj prozvao Anu zbog spletkarenja: 'Čemu to? Samo unosiš nemir u tim!'
Domagoj i Ivica porazgovarali su s Anom u 'Životu na vagi' koja je plasirala nekoliko priča
Život na vagi
ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?
Život na vagi
Tamara misli da nije fer što je ona ispala, prozvala i kandidatkinju koja 'vječito sjedi': Ana se našla prozvanom
Moglo bi te zanimati