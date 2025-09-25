Emisije
Život na vagi

Domagoj se do zadnje sekunde borio za imunitet: 'Riješili smo cijelo janje, ostale su samo kosti i hrskavica!'

Crveni tim doslovno je 'počistio stol', a Domagoj pokazao da mu ne nedostaje timskog duha. Mirna: 'Krenuli su zabrinuto, a vratili se s osmijesima'

RTL.hr
25.09.2025 22:00

U 'Životu na vagi' ništa ne dolazi lako, pa ni imunitet. Ovaj tjedan oba tima našla su se pred iskušenjem koje mnogi nisu očekivali, janjetina u zamjenu za imunitet. Crveni tim u igru je ušao s jasnim ciljem, pojesti više od plavih, bez da znaju koliko je druga ekipa pojela. Na čelu te 'misije' je Domagoj koji već ima imunitet. Dok su sekunde odbrojavale, a svi navijali, Domagoj nije odustajao: "Da, riješili smo cijelo janje. Doslovno cijelo janje. Ostale su samo kosti i hrskavica!"

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Publika i treneri ostali su bez riječi. Tim je djelovao kao uigrana mašina, bez zastajkivanja. Trenerica Mirna bila je iznenađena, ali i zadovoljna: "Na iskušenje su krenuli jako zabrinuto, a vraćaju se s osmijesima na licima i to posebno crveni tim." Hoće li im to donijeti pobjedu i sigurno mjesto u kući, ili će janjetina ipak imati svoju cijenu, tek ćemo vidjeti.

Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Život na vagi

Marija pojela četiri kapule za večeru: 'Ne znam što mi je bilo!'

Život na vagi

Ivan zgrožen zbog janjetine, Zvone vodi show: 'Ovdje sam došao smršaviti, a ne jesti...!'

