Domagoj se do zadnje sekunde borio za imunitet: 'Riješili smo cijelo janje, ostale su samo kosti i hrskavica!'

U 'Životu na vagi ' ništa ne dolazi lako, pa ni imunitet. Ovaj tjedan oba tima našla su se pred iskušenjem koje mnogi nisu očekivali, janjetina u zamjenu za imunitet. Crveni tim u igru je ušao s jasnim ciljem, pojesti više od plavih, bez da znaju koliko je druga ekipa pojela. Na čelu te 'misije' je Domagoj koji već ima imunitet. Dok su sekunde odbrojavale, a svi navijali, Domagoj nije odustajao: "Da, riješili smo cijelo janje. Doslovno cijelo janje. Ostale su samo kosti i hrskavica!"

Publika i treneri ostali su bez riječi. Tim je djelovao kao uigrana mašina, bez zastajkivanja. Trenerica Mirna bila je iznenađena, ali i zadovoljna: "Na iskušenje su krenuli jako zabrinuto, a vraćaju se s osmijesima na licima i to posebno crveni tim." Hoće li im to donijeti pobjedu i sigurno mjesto u kući, ili će janjetina ipak imati svoju cijenu, tek ćemo vidjeti.

