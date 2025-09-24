Domagoj za RTL.hr o ozljedi i velikoj podršci: 'Kad god zapne, sjetim se svojih najmilijih...'

Domagoj ima tešku ozljedu noge, ali je untoč tome dosljedan i ostaje u showu 'Život na vagi'

Kandidat 'Života na vagi' Domagoj, usprkos teškoj ozljedi, nastavlja svoj put dalje. Za RTL.hr je otkrio kako se osjeća te tko mu je velika motivacija.

Što ti je bio najveći šok kad si prvi put ušao u kuću 'Života na vagi'?

Uh, sve je to bio jedan veliki šok, izolacija, puno ljudi koje ne poznaješ, režim i sve to.

S kim si se najviše povezao otkako si u 'Životu na vagi'? I zašto baš ta osoba?

Najviše sam se povezao s Dominikom i GallomSandallom, i to zato što smo cimeri i imamo puno zajedničkih pogleda na sve, a i tema za razgovor. Također bih istaknuo Nenu i Katarinu kao dvije ženske osobe s kojima imam nekako poseban odnos.

Postoji li neka stvar koju si o sebi naučio tek ovdje, a nikad nisi primijetio prije?

Ima jako puno toga, ali najviše sam naučio da nisam cijenio sebe koliko sam trebao.

Kakvi su ti dojmovi o trenerima, je li Edo stvarno toliko strog i u stvarnom životu?

Treneri su oboje stvarno vrhunski profesionalci i divim im se na svemu što rade s nama, a Edo je jedan iznimno osjećajan i zabavan tip s kojim nikada trening nije dosada. Ali moraju se znati red, rad i disciplina, što meni nije strano jer sam trenirao nogomet dugo i to tako mora biti. Rekao bih da je strog, ali pravedan i osjećajan.

Ozljeda koljena je bila veliki šok za sve, jesi li u nekom trenutku pomislio da je to tvoj kraj natjecanja u 'Životu na vagi'?

Da, veliki je šok za sve bilo kada sam se ozlijedio, a meni je bilo najteže dočekati nalaze da vidimo o čemu je točno riječ, a u tom iščekivanju mi je palo na pamet da bi to mogao biti moj kraj u ovom natjecanju.

Edo te javno pohvalio zbog borbenosti i usporedio s kandidatima koji su ranije odustali, kako si ti doživio te riječi?

Iskreno, jako je lijepo kada te netko kao Edo pohvali i izjavi tako nešto, tako da je meni to uvijek dalo još dodatnu snagu i motiv da idem još jače. Zahvalan sam Edi na svim trenucima i lijepim riječima koje mi je uputio i tako me motivirao.

Vidimo da ne gubiš duh ni u najtežim trenucima. Imaš li neki svoj unutarnji ritual ili misao kojom se dižeš kad ti je najteže?

Rekao sam u početku, i to uvijek naglasim, idem samo jako ili nikako, a kad god zapne ili dođu teški trenuci, sjetim se svojih najmilijih, svoje supruge, svojih anđela, roditelja, mojih najmilijih i prijatelja koji su mi uvijek najveća podrška u svemu. Isto tako, kako kaže jedna pjesma mojih prijatelja iz grupe Connect, ja sve brige ugasim pjesmom".

Tko te doma najviše gura i motivira dok si ovdje? Imaš li neku poruku za njih?