Domagoja odvodi Hitna, svi strepe, je li ovo njegov kraj u showu? 'Nije mogao niti prstima pomicati'

Nakon što je ovotjedni izazov prerastao u najemotivniji trenutak sezone, situacija s Domagojevom ozljedom postaje sve ozbiljnija. Kandidat koji je od početka showa briljirao snagom, motivacijom i rezultatima sada leži na nosilima, a njegovi suigrači i prijatelji ne mogu sakriti tjeskobu. "Najviše mi je žao Domagoja", rekao je Ivan, vidno pogođen situacijom. Katarina je dodala: "Vidjelo se da s nogom ne može više ništa. Nije mogao niti prstima pomicati, to je dosta zabrinjavajuće."

Liječnici su brzo reagirali, a Hitna pomoć je odvela Domagoja s terena. Nena, potresena, priznaje: "Dogodilo se ono što se nije smjelo dogoditi, i to ga je koštalo ne samo zdravstveno, nego i nas kao tim."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.