Domagojeva agonija u 'Životu na vagi': 'Boli me kad se okrenem, ali glava viče 'naprijed!'

Jedan od kandidata koji se suočava s ozbiljnim fizičkim izazovima je Domagoj. Njegova borba s ozljedom postala je vidljiva ne samo tijekom treninga, već i tijekom noći, pretvarajući odmor u mučenje. U iskrenom razgovoru s trenerom Edom, Domagoj je otvorio dušu o boli koja ga prati.
"Danas me baš od jutra boli", priznao je, opisujući kako mu ni jedan položaj ne donosi olakšanje. "Ne mogu se namjestiti. Kad god se okrenem, kad god namjestim nogu, boli." Nesanica je postala njegov vjerni pratitelj. "Budio sam se po noći, jer kad god se pokušam okrenuti u snu, trznem se i zaboli me", otkrio je Domagoj, čija je najveća briga da se ne radi o ozbiljnijoj ozljedi. "Nadam se da je istegnuće, da bi moglo proći što prije. Ako je puklo, onda smo u banani." Ipak, unatoč svemu, Domagoj se ne predaje.
"Mentalno sam u redu. To su ozljede koje sam ja kroz život već prošao, tako da se navikneš", rekao je hrabro, pokazujući da je spreman boriti se bez obzira na prepreke. U trenucima kada tijelo izdaje, ključnu ulogu igra podrška trenera. Edo je Domagoju pristupio s razumijevanjem, ali i s jasnom strategijom – odustajanje nije opcija. Umjesto mirovanja, plan je prilagoditi trening i pronaći način za nastavak borbe.
"Nadam se da ćemo uspjeti naći neko rješenje, da ti prilagodimo trening, da radiš barem s gornjim dijelom tijela", objasnio je Edo, ističući da je ključ u mentalnoj snazi. "I onda je samo stvar volje. Koliko čovjek ima motivacije da 'pegla' sat, dva, tri dnevno, čisto da se malo oznoji." Ovaj pristup naišao je na plodno tlo. Domagoj je s olakšanjem prihvatio mogućnost da ostane aktivan, jer ga najviše plaši osjećaj bespomoćnosti. "Super mi je to što mogu sudjelovati, pa se uključim malo timski, jer se inače osjećam beskorisno kad ležim u sobi i ne mogu ništa", kazao je. Edo je zaključio s divljenjem: "Čini mi se kako Domagoju ne treba neka posebna motivacija. Još uvijek je željan ostati ovdje i boriti se. Mi ostali ga samo trebamo podržati u tome."
Dok se Domagoj bori s jakim bolovima, drugi kandidati proživljavaju vlastite uspone i padove. Marija, koja je također imala problema s nogom, sada zrači optimizmom. "Noga je puno bolje, prespavala sam noć i bila sam nekako sretnija i opuštenija", podijelila je s osmijehom. "Tako da, sve je super, i glava i noga, i spremna sam za novi dan. Jedva čekam!" Slično se osjeća i Zoran, koji je nakon nekoliko teških dana konačno dočekao jutro bez bolova. "Jedno jutro da sam bez medikamenata, ništa me ne boli. Baš sam onako raspoložen danas", rekao je, dodajući kako mu je i sunce nakon kišnog jutra popravilo raspoloženje.
