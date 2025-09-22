Domagojeva agonija u 'Životu na vagi': 'Boli me kad se okrenem, ali glava viče 'naprijed!'

Jedan od kandidata koji se suočava s ozbiljnim fizičkim izazovima je Domagoj. Njegova borba s ozljedom postala je vidljiva ne samo tijekom treninga, već i tijekom noći, pretvarajući odmor u mučenje. U iskrenom razgovoru s trenerom Edom, Domagoj je otvorio dušu o boli koja ga prati.

"Danas me baš od jutra boli", priznao je, opisujući kako mu ni jedan položaj ne donosi olakšanje. "Ne mogu se namjestiti. Kad god se okrenem, kad god namjestim nogu, boli." Nesanica je postala njegov vjerni pratitelj. "Budio sam se po noći, jer kad god se pokušam okrenuti u snu, trznem se i zaboli me", otkrio je Domagoj, čija je najveća briga da se ne radi o ozbiljnijoj ozljedi. "Nadam se da je istegnuće, da bi moglo proći što prije. Ako je puklo, onda smo u banani." Ipak, unatoč svemu, Domagoj se ne predaje.

"Mentalno sam u redu. To su ozljede koje sam ja kroz život već prošao, tako da se navikneš", rekao je hrabro, pokazujući da je spreman boriti se bez obzira na prepreke. U trenucima kada tijelo izdaje, ključnu ulogu igra podrška trenera. Edo je Domagoju pristupio s razumijevanjem, ali i s jasnom strategijom – odustajanje nije opcija. Umjesto mirovanja, plan je prilagoditi trening i pronaći način za nastavak borbe.