Domagojevo obećanje koje ga svakodnevno nosi kroz bol: 'Za prijatelja koji je sada gore'

Dok se natjecatelji 'Života na vagi' bore s kilogramima, umorom i vlastitim granicama, Domagoj je u emotivnom razgovoru s trenerom Edom otvorio dušu i otkrio svoje obećanje koje je dao prijatelju kojeg više nema. "To obećanje sam dao svom prijatelju. Bio je to čovjek s kojim sam proveo godine na tribinama, uz kojeg sam rastao i učio", rekao je Domagoj, vidno dirnut, ali odlučan.

Trener Edo, koji ga već tjednima hvali zbog sjajnih rezultata i mentalne snage, u tišini je slušao ovu ispovijest znajući koliko je važno imati takav unutarnji razlog kad postane teško. Domagoj nije zaboravio ni ljude koji ga svakodnevno podržavaju, suprugu, djecu i obitelj.

