Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Domagojevo obećanje koje ga svakodnevno nosi kroz bol: 'Za prijatelja koji je sada gore'

U razgovoru s trenerom Edom, Domagoj je otkrio što ga zapravo pokreće, obećanje dano pokojnom prijatelju, koje ga svakodnevno vodi kroz bol, znoj i izazove

RTL.hr
16.09.2025 12:00

Dok se natjecatelji 'Života na vagi' bore s kilogramima, umorom i vlastitim granicama, Domagoj je u emotivnom razgovoru s trenerom Edom otvorio dušu i otkrio svoje obećanje koje je dao prijatelju kojeg više nema. "To obećanje sam dao svom prijatelju. Bio je to čovjek s kojim sam proveo godine na tribinama, uz kojeg sam rastao i učio", rekao je Domagoj, vidno dirnut, ali odlučan.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Trener Edo, koji ga već tjednima hvali zbog sjajnih rezultata i mentalne snage, u tišini je slušao ovu ispovijest znajući koliko je važno imati takav unutarnji razlog kad postane teško. Domagoj nije zaboravio ni ljude koji ga svakodnevno podržavaju, suprugu, djecu i obitelj.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

domagoj život na vagi
Život na vagi

Tamara za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Moja Leica je plakala kad me vidjela, a i moj moreplovac me dočekao kod kuće'

Moglo bi te zanimati

Ivan iz 'Života na vagi' napokon zadovoljan izgubljenim kilograma: Evo koliko ima nakon tri ciklusa

Što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'? 'Laž nikad nije dobra opcija'

Tamara za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Moja Leica je plakala kad me vidjela, a i moj moreplovac me dočekao kod kuće'

'Od kukanja nema ništa'! Novi izazov je pred ekipom, gubitnici ostaju bez najvažnijeg segmenta natjecanja!

Gledatelji razočarani Tamarinim ispadanjem iz 'Života na vagi', društvene mreže prepune podrške: 'Veliki je borac, jako mi je žao'

ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?