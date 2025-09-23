Domagoju iz 'Života na vagi' prijeti operacija, ali ne odustaje: 'Dok god ima opcija, nema predaje!'

Ozljede su neizbježan dio puta u ' Životu na vagi ' , no ono što nekog kandidata razlikuje od ostalih je mentalna čvrstoća. Domagoj , jedan od trenutno najzapaženijih kandidata, iako se suočava s ozbiljnom ozljedom koljena, ne pomišlja na predaju. "Kod Domagoja je prisutna jedna zaista zadivljujuća motiviranost i želja za ostankom. On jasno percipira zbog čega je ovdje i koja mu je ovo prilika", rekao je trener Edo, dodajući: "Usprkos povredi koja je itekako ozbiljna, on i dalje želi biti prisutan, želi raditi, nema naznaka odustanka."

Domagoj je svojim riječima potvrdio isti stav: "Ne možeš birati kad će se čovjek ozlijediti. Moglo se dogoditi i na treningu. To je jednostavno tako. Idemo dalje." Dok čeka konačne procjene i mogućnosti liječenja, Domagoj ostaje fokusiran: "Problemi za koje trenutno nema rješenja, nema smisla s njima se opterećivati. Ako ih ne možeš riješiti sada, riješit ćeš ih kad za to dođe vrijeme. Sad razmišljamo samo o treninzima." Njegova poruka svima je jasna i inspirativna: "Nema predaje, dok god ima mogućnosti, dok god ima opcija, nema predaje."

