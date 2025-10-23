Dominik i Nena izgladili odnos? On poručuje: 'Znamo koga bi bilo pravedno poslati kući'

Pred kandidate je postavljen zadatak koji je testirao njihovu upornost, preciznost, ali, kako je voditelj naglasio, "malo i živce". Morali su prenositi tekućinu s jednog kraja poligona na drugi i puniti svoje spremnike, a sve to u ograničenom vremenu od dva sata. Iako je zadatak bio fizički zahtjevan, prava vrijednost pobjede ležala je u nagradi - duplom glasu na idućem vaganju. U fazi natjecanja gdje svaki glas može značiti razliku između ostanka i odlaska kući, takva moć postaje ultimativno oružje.
"Onaj koji pobijedi dobit će dupli glas na sljedećem vaganju, odnosno ime koje upiše na pločicu za eliminacije vrijedit će dva puta", objasnila je Nena, svjesna koliki je ulog u igri.
Od samog početka izazova, Dominik je jasno dao do znanja tko su, po njegovom mišljenju, favoriti. "Ja bih rekao da smo Nena i ja od početka favoriti u ovom izazovu", samouvjereno je izjavio, no njegova strategija nije bila usmjerena samo na osobnu pobjedu.
"Zapravo, nekako od početka moja ideja bila je da nitko osim mene i Nene ne pobijedi jer slično razmišljamo", otkrio je Dominik, potvrđujući ono što je i Nena ranije naglasila: "Ja i Dominik jako, jako slično razmišljamo. Po pitanju dosta stvari ovdje, pa tako i o nekom glasanju."
Njihova usklađenost nije ostala samo na riječima. Dominik je priznao da je, jednom kad su se on i Nena odvojili od ostatka grupe, svjesno popustio tempo. "Imamo neku viziju koga bi bilo pravedno poslati kući, tako da u tom trenutku, kad smo se nas dvoje malo odvojili, više nisam imao potrebu pretjerano stiskati papučicu gasa."
Njihov cilj bio je jasan: osigurati da pobjeda, a time i moć duplog glasa, ostane unutar njihovog saveza bivših članova crvenog tima. "Jedino bitno je da bivši crveni pobijede da se naš grandiozni plan ispuni", bez oklijevanja je rekao Dominik, dodavši: "Hoće li to biti Nena ili ja, u duhu timske igre, mislim da je sasvim svejedno."
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.