Dominik i Nena izgladili odnos? On poručuje: 'Znamo koga bi bilo pravedno poslati kući'

Pred kandidate je postavljen zadatak koji je testirao njihovu upornost, preciznost, ali, kako je voditelj naglasio, "malo i živce". Morali su prenositi tekućinu s jednog kraja poligona na drugi i puniti svoje spremnike, a sve to u ograničenom vremenu od dva sata. Iako je zadatak bio fizički zahtjevan, prava vrijednost pobjede ležala je u nagradi - duplom glasu na idućem vaganju. U fazi natjecanja gdje svaki glas može značiti razliku između ostanka i odlaska kući, takva moć postaje ultimativno oružje.

"Onaj koji pobijedi dobit će dupli glas na sljedećem vaganju, odnosno ime koje upiše na pločicu za eliminacije vrijedit će dva puta", objasnila je Nena, svjesna koliki je ulog u igri.

Od samog početka izazova, Dominik je jasno dao do znanja tko su, po njegovom mišljenju, favoriti. "Ja bih rekao da smo Nena i ja od početka favoriti u ovom izazovu", samouvjereno je izjavio, no njegova strategija nije bila usmjerena samo na osobnu pobjedu.