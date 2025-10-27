Dominik iz 'Života na vagi' o bolnoj prevari: 'Osjećao sam se kao magarac, a oni su s mojim novcem putovali po Disneylandu'

Dominik, kandidat devete sezone 'Života na vagi' poznat po svom britkom intelektu i strateškom pristupu igri, tijekom posljednjeg vaganja pred finale otvorio je dušu i podijelio s gledateljima duboko potresnu priču o prevari koja ga je, kako kaže, naučila gorku lekciju o povjerenju i ljudskoj prirodi

Priča je započela kao čin čiste ljudskosti i profesionalne etike. Kao fizioterapeut, Dominik je na zamolbu kolegice liječnice pristao pomoći obitelji s djevojčicom koja je imala tešku dijagnozu i motoričke poteškoće. Dirnut teškom obiteljskom situacijom, odlučio je raditi s njima gotovo besplatno. "Ja sam stvarno nekako iz svoje dobre volje to radio skoro pa besplatno", prisjetio se Dominik, opisujući kako je s ljubavlju i predanošću pristupao terapiji, želeći olakšati život bolesnoj djevojčici. Nedugo nakon što su se on i supruga vjenčali, uslijedio je poziv koji će sve promijeniti. "Dobio sam poziv od iste te obitelji da im nešto jako hitno treba, da trebaju novce za nekakav lijek za malenu", ispričao je. Bez trenutka razmišljanja, vođen isključivo željom da pomogne, odmah im je posudio, kako kaže, "izrazito pristojnu" svotu novca.

Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Novac koji je posudio nikada nije vidio. Uslijedila su obećanja i izgovori koji su se ponavljali iz dana u dan. "Nemoj me lagati, nemoj mi govoriti 'sutra ću, preksutra ću'", s gorčinom je opisao Dominik osjećaj nemoći dok je shvaćao što se događa. Ipak, ono što je uslijedilo slomilo ga je. "Da bi ih vidio za par tjedana kako ista ta obitelj putuje negdje po Disneylandu", otkrio je šokantan detalj. U tom trenutku, osjećaj povrijeđenosti bio je golem. "Možda je to prvi put da sam se baš osjetio prevareno. U tom trenutku sam se osjećao baš na magarcu", priznao je. Objasnio je kako mu nikada nije bio problem darovati novac, ali boljela ga je laž i manipulacija. "Nisam imao problem ni s time da ja darujem te novce nekome, ali nemoj me lagati." Iako povrijeđen, Dominik je odlučio taj dug otpisati i smatrati ga poklonom za djevojčicu, koja u cijeloj priči nije bila ništa kriva. Ipak, ožiljak je ostao. "Rekao bih da sam prilično jeftino platio tu školu povjerenja", zaključio je svoju ispovijest.

Edo, Nena, Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Ovo bolno iskustvo, priznao je, oblikovalo je njegov pogled na svijet i ljude, a odraz se vidi i u njegovom pristupu igri u 'Životu na vagi'. Strah da ponovno ne ispadne naivan ili "glup" jedan je od pokretača njegove strategije, gdje se, kako kaže, "bolje ispasti glup nego iz aviona". Kroz ovu priču, gledatelji su dobili uvid u dublje slojeve osobnosti jednog od najzanimljivijih kandidata sezone, shvativši da se iza hladne strategije krije čovjek koji je naučio bolnu lekciju na najteži mogući način. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

