Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' o Uskrsu s petero djece: 'Slavimo nešto najvrjednije u životu kršćanina'

Pobjednik devete sezone 'Života na vagi' Dominik otkrio je za RTL.hr kako će proslaviti Uskrs

RTL.hr
04.04.2026 14:00

Dominik iz 'Života na vagi' showu je govorio koliko mu vjera znači u životu. Ovaj je Uskrs za njega itekako poseban, budući da se prije dva mjeseca rodilo i njegovo peto dijete. Kako izgleda Uskrs u sedmero i kako će ga proslaviti, Dominik je otkrio za RTL.hr. 

Kako ste se pripremali za ovo uskršnje vrijeme?

Obiteljski gledano, nismo ništa osobito činili, možda smo se malo više posvetili tome da starijim klincima ponudimo više sadržaja koji bi prikladno njihovoj dobi pokazali što je to zapravo Uskrs i sve ono što obilježavamo u Velikom tjednu. Osobno sam kroz pripremu za Uskrs maknuo od sebe neke svjetovne stvari, malo sam više slušao i gledao vjerski sadržaj. Slušao bih za vrijeme treninga kršćansku glazbu i prilikom putovanja na posao slušao podcaste duhovnog sadržaja.

Kako ćete proslaviti Uskrs?

U krugu obitelji ćemo proslaviti Uskrs. Ujutro ćemo kao i svake godine na misu, popodne ćemo se okupiti oko obiteljskog stola.

Dominik i Helena, Život na vagi
Dominik i Helena, Život na vagi FOTO: RTL

Što za vas znači taj blagdan?

Uskrs je za mene blagdan pobjede i nade. Vrlo je misteriozan i otajstven, ali ono meni najznačajnije je ta istina da je Bog želio postati čovjekom, da bi u svojoj čovječnosti za mene umro, otkupio me i dao mi zalog u vječnosti. Meni osobno, bez te ideje, život ne bi imao osobitu svrhu. Zato je važna ta nada koju nam Uskrs daruje.

Pripremate li određene aktivnosti za djecu?

Jako su mali svi, ali s obzirom da idu u misijski vrtić koji njeguje kršćanske vrijednosti, Zdenac Mali, imamo sreću da tete odgajateljice prolaze tu temu Uskrsa s njima na njima i njihovoj dobi prilagođen način.

Koja tradicijska jela uvijek spremate?

Tradicijski ujutro pojedemo blagoslovljenu hranu - jaja, kruh, sol, šunka, svježi sir i povrće, uglavnom mladi luk. Popodne je to uvijek domaća juha, purica s mlincima, francuska salata i nakon toga čaša vina.

Kako to sve uspijete organizirati s obzirom na to da imate petero djece?

Sve se može gdje ima volje. Općenito se na djecu danas gleda kao na neku kočnicu. Nikad ni supruga ni ja nismo gledali na taj način. Jednostavno smo prihvatili njihovu dinamiku i njoj smo se prilagodili. Za neke stvari nam treba više vremena, neke nas požuruju i pozivaju na bolju reakciju i budnost. Djeca nisu kočnica, već pokretač promjena. A kada zapne, tu su nam na brzom biranju tete, baka i djed koji žive blizu nas.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: Privatni album

Vesele li se oni Uskrsu, razumiju li što se slavi?

Baš sam jučer dobio pitanje od Benjamina zašto su zločesti vojnici stavili Isusa na križ? Mislim da njegova mala glava još nije spremna za neko teološko objašnjenje, ali trudimo se usaditi mu tu ideju da sve to što se dogodilo s Isuosom ima smisao i svrhu.

S obzirom da je uskršnji stol obilat kalorijama, hoćete li malo prikočiti ili ćete uživati?

Dobro pitanje. To sve zanima, kako jedu kandidati nakon izlaska iz showa. Petak ću zasigurno provesti posteći o kruhu i vodi. Tako da, kada dođe dan slavlja nitko neće pitati za kalorije, a slavimo nešto najvrijednije u životu jednog kršćanina. Neću se prejedati, ali ću sigurno uživati u blagodatima Uskršnjeg stola baš onako kako bi svi to trebali.

