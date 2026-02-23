Novosti
Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' oduševio prvom fotografijom svoje sedmeročlane obitelji: Supruzi čestitao rođendan

Dominik iz 'Života na vagi' sada je otac petero djece

23.02.2026 14:00

Dominik Šarić, fizioterapeut iz Dugog Sela, odnio je pobjedu u devetoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi". Njegova impresivna transformacija, u kojoj je izgubio više od 57 kilograma, nije bila potaknuta samo željom za zdravljem ili novčanom nagradom. Iza svega je stajala duboka i snažna motivacija – ljubav prema supruzi Heleni i njihovo petero djece.

Strah koji se pretvorio u snagu

Kada je ušao u show, vaga je pokazivala 169,3 kilograma. Za Dominika, taj broj nije bio samo statistika, već i izvor dubokog straha. Kako je sam priznao, bojao se da neće doživjeti odrastanje svoje djece i da zbog prekomjerne težine ne može biti otac kakav želi biti. Jednostavne dječje radosti, poput igre na trampolinu, bile su mu uskraćene. Upravo je ta spoznaja bila presudna. Želio je postati primjer svojoj djeci i dokazati, prije svega sebi, da može biti snažan i prisutan roditelj u svakom trenutku njihova života. Njegova supruga Helena, koju često naziva "superženom", bila mu je bezuvjetna podrška na tom putu. Sada joj je čestitao rođendan i objavio zajedničku fotografiju s njihovim mališanima - sada su prvi put pozirali kao sedmeročlana obitelj.

Dominik i Helena, Život na vagi
Dominik i Helena, Život na vagi FOTO: RTL

Slatka tajna kao dodatni vjetar u leđa

Samo nekoliko dana prije ulaska u izolaciju showa, Dominik je saznao vijest koja je njegovoj odluci dala novu dimenziju. Supruga Helena bila je trudna s njihovim petim djetetom. Ta spoznaja bila mu je ogroman poticaj i dodatni motiv da ustraje i pobijedi. Danas, Dominik i Helena ponosni su roditelji sina Benjamina te četiri kćeri: Ilijane, Gabrijele, Rafele i najmlađe Mihaele, koja je na svijet stigla u veljači 2026. godine. Zanimljivo je da su u prve dvije trudnoće dobili blizance, a imena mlađih kćeri, kako je otkrio, inspirirana su arkanđelima zaštitnicima.


Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' se zaručila: 'Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto'

Život na vagi

Trener Edo iz 'Života na vagi' proslavio 45. rođendan sa svojim djevojčicama: Otkrio koje su mu ime roditelji skoro dali

