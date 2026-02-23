Dominik iz 'Života na vagi' oduševio prvom fotografijom svoje sedmeročlane obitelji: Supruzi čestitao rođendan

Dominik Šarić , fizioterapeut iz Dugog Sela, odnio je pobjedu u devetoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi". Njegova impresivna transformacija, u kojoj je izgubio više od 57 kilograma, nije bila potaknuta samo željom za zdravljem ili novčanom nagradom. Iza svega je stajala duboka i snažna motivacija – ljubav prema supruzi Heleni i njihovo petero djece.

Kada je ušao u show, vaga je pokazivala 169,3 kilograma. Za Dominika, taj broj nije bio samo statistika, već i izvor dubokog straha. Kako je sam priznao, bojao se da neće doživjeti odrastanje svoje djece i da zbog prekomjerne težine ne može biti otac kakav želi biti. Jednostavne dječje radosti, poput igre na trampolinu, bile su mu uskraćene. Upravo je ta spoznaja bila presudna. Želio je postati primjer svojoj djeci i dokazati, prije svega sebi, da može biti snažan i prisutan roditelj u svakom trenutku njihova života. Njegova supruga Helena, koju često naziva "superženom", bila mu je bezuvjetna podrška na tom putu. Sada joj je čestitao rođendan i objavio zajedničku fotografiju s njihovim mališanima - sada su prvi put pozirali kao sedmeročlana obitelj.