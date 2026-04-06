Novosti
Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' podijelio dirljivu obiteljsku fotografiju za Uskrs: 'Blagoslov od nas, velikih i malih'

Pobjednik devete sezone 'Života na vagi' Dominik podijelio je prekrasnu obiteljsku fotografiju s proslave Uskrsa

06.04.2026 14:00

Dominik, pobjedik devete sezona popularnog showa 'Život na vagi', podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu intiman trenutak slavlja najvećeg kršćanskog blagdana.

U objavi vidimo nasmijanog Dominika i njegovu suprugu okružene s njihovo četvero djece u toplini obiteljskog doma. S jednostavnom, ali snažnom porukom "Sretan i blagoslovljen Uskrs od nas, velikih i malih", Dominik je svojim pratiteljima uputio najljepše želje. 

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: Instagram

Obitelj kao najveća motivacija

Ova uskršnja čestitka nije samo prigodna objava, već i nastavak priče o transformaciji koja je Dominika i proslavila. Tijekom sudjelovanja u showu 'Život na vagi', gdje je izgubio impresivnih 57,3 kilograma, često je isticao kako je njegova najveća motivacija upravo obitelj. Vijest da on i supruga očekuju svoje peto dijete bila je dodatni poticaj na njegovom putu prema zdravijem životu. Sada, nekoliko mjeseci nakon pobjede, ova fotografija potvrđuje da je obitelj i dalje središte njegova svijeta.

Propuštenu sezonu showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

