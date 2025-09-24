Dominik iz 'Života na vagi' poručio suigračima: 'Okrećete se nekome tko nije ni blizu mog nivoa!'

Drama u crvenom timu se nastavlja. Nakon što je Edo sazvao obiteljski sastanak kako bi razjasnili tko bi trebao voditi tim i kako dalje graditi zajedništvo, svi pogledi ponovno su se usmjerili prema aktualnom kapetanu Dominiku. Ivan, poznat i kao Galla Sandalla, pokušao je smiriti tenzije: "Nisam na Dominikovoj strani zato što nešto moram, nego zato što je dečko fer i korektan. Ne vidim razlog zašto se ne bih družio s njim." No Dominik nije birao riječi kad je komentirao dinamiku u timu, osobito odnos s drugim članovima i, posredno, Zvonimirom: "Vidim da njima puno bolje odgovaraju neki drugi ljudi. Netko tko navečer pije alkohol, netko tko se zove Zvončica, netko tko nije na mom nivou, ni po kojem pitanju. Uopće se ne želim uspoređivati s takvim ljudima."

U iskrenom istupu pred kamerom, Dominik je dodao: "Imam problem s tim što se neki distanciraju od mene i prozivaju me da sam ovakav ili onakav, a onda se okreću prema njemu. Ne vidim u čemu je on to bolji od mene." Edo, svjestan rastuće podjele u timu, dao je Dominiku konkretan savjet: "I ti ćeš morati izaći iz zone komfora. Trenutno ti je lakše držati cure na distanci, ali od tebe će se tražiti dodatni trud i elan." Kao potencijalno rješenje za stabilizaciju odnosa, Edo je predložio da uz Dominika tim dobije i dokapetanicu Nenu: "Vidim da cure pronalaze snagu u Neni."

