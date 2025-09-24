Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' poručio suigračima: 'Okrećete se nekome tko nije ni blizu mog nivoa!'

Crveni tim i dalje puca po šavovima, Edo pokušava izgladiti odnose, ali Dominik jasno daje do znanja da mu ne odgovaraju ni tim ni dinamika koju stvaraju drugi kandidati

RTL.hr
24.09.2025 22:10

Drama u crvenom timu se nastavlja. Nakon što je Edo sazvao obiteljski sastanak kako bi razjasnili tko bi trebao voditi tim i kako dalje graditi zajedništvo, svi pogledi ponovno su se usmjerili prema aktualnom kapetanu Dominiku. Ivan, poznat i kao Galla Sandalla, pokušao je smiriti tenzije: "Nisam na Dominikovoj strani zato što nešto moram, nego zato što je dečko fer i korektan. Ne vidim razlog zašto se ne bih družio s njim." No Dominik nije birao riječi kad je komentirao dinamiku u timu, osobito odnos s drugim članovima i, posredno, Zvonimirom: "Vidim da njima puno bolje odgovaraju neki drugi ljudi. Netko tko navečer pije alkohol, netko tko se zove Zvončica, netko tko nije na mom nivou, ni po kojem pitanju. Uopće se ne želim uspoređivati s takvim ljudima."

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

U iskrenom istupu pred kamerom, Dominik je dodao: "Imam problem s tim što se neki distanciraju od mene i prozivaju me da sam ovakav ili onakav, a onda se okreću prema njemu. Ne vidim u čemu je on to bolji od mene." Edo, svjestan rastuće podjele u timu, dao je Dominiku konkretan savjet: "I ti ćeš morati izaći iz zone komfora. Trenutno ti je lakše držati cure na distanci, ali od tebe će se tražiti dodatni trud i elan." Kao potencijalno rješenje za stabilizaciju odnosa, Edo je predložio da uz Dominika tim dobije i dokapetanicu Nenu: "Vidim da cure pronalaze snagu u Neni."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

dominik zvonimir život na vagi
Život na vagi

Dominik o Ani u 'Životu na vagi': 'U stvarnom životu ne bih je ni primijetio, a kamoli se družio s njom!'

Moglo bi te zanimati

Tko je popio vino? Nova afera trese 'Život na vagi'!

Marica iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrila: 'Dala sam otkaz i posvetila se vlastitoj firmi. Osjećam se bolje nego ikad prije'

GallaSandalla smršavio 4,5 kg pa zaplesao na Instagramu! Trener Edo mu poručio: 'Sve sam ti omogućio'

GallaSandalla progovorio o burnom treningu: 'Počeo sam padati, bila mi je godišnjica s dragom'

Crveni u euforiji: GallaSandalla rasturio na vagi

Dominik više nije za kapetana? 'Puca po šavovima, ne zna podnijeti pritisak, viče na sve'