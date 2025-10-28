Dominik iz 'Života na vagi' šokirao priznanjem: 'Pobjeda mi je 100% sigurna'

"Zvonu smo izbacili jer su se ovi posvađali u timu. Znao sam da ako on ispadne, da je put do finala siguran, čak i meni do pobjede", priznao je Dominik, dodavši: "Ja bih rekao da je to sto posto sigurno."

Njegov plan uključivao je i eliminaciju drugih jakih karika, jer, kako je sam rekao, nije želio ništa riskirati.

Svoju filozofiju natjecanja Dominik je sažeo u ekonomsku teoriju primijenjenu na reality show. "Nekada je dovoljno dati malo, a dobiti puno. To je ono što je ekonomija", objasnio je, otkrivajući svoj krajnji cilj: "Možda da se ne umorim previše, a da lako dođem do pobjede."