Dominik iz 'Života na vagi' šokirao priznanjem: 'Pobjeda mi je 100% sigurna'

"Zvonu smo izbacili jer su se ovi posvađali u timu. Znao sam da ako on ispadne, da je put do finala siguran, čak i meni do pobjede", priznao je Dominik, dodavši: "Ja bih rekao da je to sto posto sigurno."
Njegov plan uključivao je i eliminaciju drugih jakih karika, jer, kako je sam rekao, nije želio ništa riskirati.
Svoju filozofiju natjecanja Dominik je sažeo u ekonomsku teoriju primijenjenu na reality show. "Nekada je dovoljno dati malo, a dobiti puno. To je ono što je ekonomija", objasnio je, otkrivajući svoj krajnji cilj: "Možda da se ne umorim previše, a da lako dođem do pobjede."
Dok se drugi kandidati iscrpljuju na treninzima i u izazovima, motivirani željom za promjenom i zdravijim životom, čini se da Dominik čuva energiju za finalni obračun. Dok njegov strateški um cilja na pobjedu, finale je pred vratima, a ostaje vidjeti hoće li se ova proračunata strategija na kraju i isplatiti.
