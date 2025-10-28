Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' šokirao priznanjem: 'Pobjeda mi je 100% sigurna'

Povratak starih kandidata donio je novu dinamiku, ali i priliku za raščišćavanje starih računa

RTL.hr
28.10.2025 22:00

"Zvonu smo izbacili jer su se ovi posvađali u timu. Znao sam da ako on ispadne, da je put do finala siguran, čak i meni do pobjede", priznao je Dominik, dodavši: "Ja bih rekao da je to sto posto sigurno."

Njegov plan uključivao je i eliminaciju drugih jakih karika, jer, kako je sam rekao, nije želio ništa riskirati.

Svoju filozofiju natjecanja Dominik je sažeo u ekonomsku teoriju primijenjenu na reality show. "Nekada je dovoljno dati malo, a dobiti puno. To je ono što je ekonomija", objasnio je, otkrivajući svoj krajnji cilj: "Možda da se ne umorim previše, a da lako dođem do pobjede."

Dominik i Galla, Život na vagi
Dominik i Galla, Život na vagi FOTO: RTL

Dok se drugi kandidati iscrpljuju na treninzima i u izazovima, motivirani željom za promjenom i zdravijim životom, čini se da Dominik čuva energiju za finalni obračun. Dok njegov strateški um cilja na pobjedu, finale je pred vratima, a ostaje vidjeti hoće li se ova proračunata strategija na kraju i isplatiti.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

život na vagi voyo gallasandalla Dominik
Život na vagi

Zvone i Dominik napokon suočeni, pogledajte što su si rekli nakon strateškog izbacivanja: 'Da me se nisi tad riješio...'

Život na vagi

Emotivni susret Mare i Kate u finalnom tjednu 'Života na vagi': 'Znam koliko je žalila za mnom'

Moglo bi te zanimati

Povratak otpisanih: 'Možda se vraćaju kao pravovaljani kandidati!'

Gledatelji 'Života na vagi' negoduju zbog Josipine odluke: 'Tako se ne izdaje tim!'

ANKETA Ante tvrdi da su Zvone i Josipa okrenuli leđa svome timu - smatrate li da je to istina?

Josipa za RTL.hr nakon emotivnog odlaska iz 'Života na vagi': 'Dominik je moj favorit'

Proračunata igra crvenog tima protiv Josipe? 'Rješavam se osobe za koju mislim da bi mi stala na put da dođem među finaliste'

'Izgleda da mi operacija ne gine': Bolna ispovijest Ante iz 'Života na vagi' o borbi s leđima i teškoj odluci