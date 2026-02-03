Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio da im je stiglo peto dijete: 'Imam najhrabriju ženu na svijetu'

Dominik Šarić , 32-godišnji fizioterapeut iz Dugog Sela, pobjednik je devete sezone showa 'Život na vagi' . U show je ušao sa 169,3 kilograma, a iz njega izašao lakši za impresivnih 57,3 kilograma i bogatiji za nagradu od 20.000 eura. Ipak, njegova najveća pobjeda nije ona na vagi, već ona koju je posvetio svojoj obitelji, glavnom motivu i snazi koja ga je gurala naprijed.

Domagoj je sada za RTL.hr otkrio kako je njegova supruga Helena, koja mu je ujedno i najveća podrška, rodila njihovo peto dijete. S nama je podijelio fotografije i otkrio kako je prošao porod.

"Dobro smo, danas smo svi od jutra uzbuđeni. Veća djeca su u vrtiću, a manja doma s tetama. Mama kao i obično ne skida osmijeh s lica i najhrabrija je žena na svijetu. Carski rez je prošao savršeno, beba Mihaela je dobro, rodila se u 9:55 sati i ima 3400 grama i dugačka 48 cm. Veselimo se doći doma i javiti ekipi sretne vijesti", rekao je Dominik.

Malenu kod kuće čekaju brat i sestre - sin Benjamin te kćeri Ilijana, Gabrijela i Rafaela.

Čestitamo!