Dominik izazvao trenera Edu pa dobio što je tražio: Spektakularni dvoboj koji pomiče granice u 'Životu na vagi'!

Dominikova transformacija jedna je od najimpresivnijih u sezoni, a s povratkom fizičke snage raslo je i njegovo samopouzdanje. To se najbolje vidjelo u njegovom zaigranom odnosu s Edom, kojeg je često izazivao na dvoboj

"Dominik je već nekoliko puta naglasio kako voli izazvati svog trenera. Pa eto, ja sam danas odlučio izazvati njega", otkrio je Edo, spreman staviti točke na "i". Sam Dominik priznao je da iza njegovih riječi stoji posebna taktika. "A kad ja kažem da ću te pobijediti, to ne znači da ću te pobijediti, nego znači da te možda malo želim isprovocirati", objasnio je kroz smijeh. No, Edo je odlučio provjeriti koliko je istine u toj provokaciji. "Ajde, iskreno. Komu vjerovati? Tko iskreno komu vjeruje kad ovo kaže?", zapitao se trener, najavljujući da je vrijeme da se karte konačno stave na stol. Za ovaj poseban okršaj, Edo nije pripremio bilo kakav zadatak. Osmislio je ultimativni test snage i izdržljivosti koji je trebao pokazati koliko je Dominik zaista napredovao. "U pitanju je jedna vrlo izazovna vježba, kompleksna, koja se sastoji od nekoliko različitih struktura. Zadatak je vrlo jednostavan: napraviti 10 ponavljanja u što je moguće kraćem vremenu", objasnio je pravila.

icon-expand Edo, Život na vagi FOTO: RTL

"Jel' nakon ovoga za mene trening gotov?" upitao je Dominik, na što je Edo kratko potvrdio: "Da, gotovo." Ono što je uslijedilo bila je demonstracija čiste snage volje. Dominik je grizao, borio se sa svakim ponavljanjem, dok ga je Edo bodrio iz sveg glasa, gurajući ga preko granica za koje nije ni znao da postoje. "Dobar si! Dobar si!", vikao je trener. "Ajmo, koristi tu eksplozivnu snagu! Bum, izbaci gore!" Iako je vježba bila brutalna, rezultat je bio puno više od puke pobjede ili poraza. Bio je to dokaz nevjerojatne transformacije. Nakon što je Dominik završio, iscrpljen, ali ponosan, Edo nije mogao sakriti emocije. "Koliki je posao taj dečko napravio! Kolika je to razlika u odnosu na prvi dan... Ja sam toliko sretan i zadovoljan s poslom da ne mogu ništa drugo nego osjećati zapravo veliki ponos", izjavio je trener.

icon-expand Edo i Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

S time se složio i sam Dominik, koji je tek nakon izazova shvatio koliki je put prešao. "Prije dva mjeseca ne bih mogao ni gledati ovo, jer bi mi bilo zlo. Ali evo, očito su se neke stvari dobro posložile i da je netko tko je sa mnom radio, Edo, napravio jako dobar posao." Ovaj dvoboj nije bio samo natjecanje, već kruna njihovog zajedničkog rada i dokaz da se uz pravu podršku i nevjerojatnu upornost mogu pomicati i planine, baš kao što je Dominik u šali najavio. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':