Dominik Mirni otkrio što stoji iza odluke da izbace Zvonu, ona ga podržala: 'Potpuno te razumijem'

icon-close

Dominik u razgovoru s Mirnom ne skriva da je njegova odluka bila proračunat potez usmjeren prema samo jednom cilju - pobjedi. Priznaje da je Zvonu smatrao svojim najvećim rivalom i jedinom preprekom na putu do finala. "Prvi razlog je moj osobni. Svjestan sam, ako on ode, da ja pobjeđujem", izjavio je Dominik bez okolišanja, dodajući kako je odluku donio dva dana prije samog vaganja. "Jedini čovjek koji bi stajao na putu do tog mog ostvarenja cilja je Zvone." Iako je svjestan da je Zvone bio snažan natjecatelj koji, prema rezultatima, nije zaslužio napustiti show, Dominik svoju odluku opravdava pravilima igre koja su se promijenila. "Realno, čovjek nije zaslužio ispasti. Međutim, ja sam odlučio igrati za svoj tim", objašnjava, naglašavajući da je u novonastaloj situaciji lojalnost postala važnija od individualnih zasluga.

Obećanje timu i teret odgovornosti

Dominikov potez nije bio vođen samo osobnom ambicijom, već i dubokim osjećajem dužnosti prema članovima svog bivšeg, crvenog tima. Kako objašnjava, osjećao je odgovornost jer je njegov imunitet u prethodnim ciklusima neizravno doveo do ispadanja njegovih prijatelja. "Moja dužnost i moje obećanje je da ljudima koji su meni dali finale, da njima dam finale", emotivno je priznao. "Zbog mog imuniteta oni su vani ispali i ne želim da više itko od njih ispadne. Zašto bih ikome pustio i dozvolio da se moju ekipu izbaci ako imam priliku svoju ekipu dovesti do finala?"

icon-expand Dominik, Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Taj osjećaj duga prema timu bio je, čini se, presudan faktor koji je prevagnuo nad prijateljstvom sa Zvonom i načelima sportskog duha.

"Ispast ću 'Bad Guy' i spreman sam na to"

Svjestan da će njegov potez izazvati osude i da će ga mnogi doživjeti kao "negativca", Dominik je spreman prihvatiti tu ulogu. Smatra da je njegova strategija bila ne samo opravdana, već i jedina moguća u igri u kojoj je sve dopušteno. Uvjeren je da bi i Zvone, da je imao priliku i čvrst savez iza sebe, postupio na isti način. "Ja ću možda ispasti 'Bad Guy' i spreman sam na to. Ne zamaram se time jer znam da je Zvone imao klapu kakvu imam ja, da bi prvo napucao mene kao najjaču kariku", samouvjereno tvrdi Dominik. "Nažalost, on to nije napravio zato što nije imao ekipu koju sam ja imao." Njegovi postupci, iako kontroverzni, pokazuju da je "Život na vagi" ušao u novu, brutalniju fazu. Dominik je odigrao svoje karte otvoreno, stavljajući pobjedu i odanost ekipi ispred svega. Iako mu je, kako kaže, žao što je to morao učiniti, ne kaje se. "Moje srce igra za moju ekipu, za moje prijatelje, i to je to. Tko gubi, ima se pravo ljutiti."