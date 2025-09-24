Dominik o Ani u 'Životu na vagi': 'U stvarnom životu ne bih je ni primijetio, a kamoli se družio s njom!'

Nakon tjedana zategnutih odnosa, trener Edo sazvao je krizni sastanak crvenog tima. Povod? Pitanje kapetana. Neki kandidati jasno su dali do znanja da Dominik više nema njihovu podršku, ni kao vođa, ni kao motivator. Kako bi došao do srži problema, Edo je svakog člana pitao dvije stvari: što za njih znači dobar kapetan i koga bi voljeli vidjeti u toj ulozi. Nena je izravno kritizirala Dominikov stil vođenja: "Mislim da mu fali motivacije i komunikacije. Neću ja uvijek biti ta koja će iskreno reći sve, a pojedinci šute i izvlače se", rekla je, odbivši imenovati novog kapetana. Ana je, međutim, bila konkretnija: "On mene kao kapetan nije nikad motivirao. Dobro mi dođe kad mi netko digne energiju na treningu, a to sam dobila samo od Nene. Od njega nikad." Svoj prijedlog za novu kapetanicu izrekla je bez oklijevanja - Nena.

Dominik nije ostao dužan: "Ana? Apsolutno je izbjegavam u svakoj mogućoj prilici. Na ovom obiteljskom sastanku nije rekla ni pet posto onoga što mi inače govori iza leđa. Ne opterećujem se jer znaš kako kažu, nikad ti iza leđa ne priča netko bolji od tebe." Nastavio je bez zadrške: "Ona je osoba koju u vanjskom svijetu ne bih ni primijetio. Ne bih se s njom nikad družio."

