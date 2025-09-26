Dominik o svojoj životnoj misiji: 'U rukama sam držao dijete koje se još nije trebalo ni roditi'

Trener Edo iskoristio je priliku da provede vrijeme s Dominikom, a ono što je započelo kao sportsko zbližavanje pretvorilo se u razgovor koji dira u srce

Nakon burnih tjedana u kući 'Života na vagi', Edo je odlučio odmaknuti se od svakodnevne dinamike i provedi vrijeme s Dominikom, jednim od kandidata koji se u showu ističe ne samo svojim rezultatima nego i ljudskom toplinom. "Mislim da smo se zbondali. Mislim da je sport dobro mjesto da se muškarci povežu. Sad želim Dominika još bolje upoznati kroz neku priču o njemu," rekao je Edo dok su se družili daleko od stresa izazova i vaga. Ono što je uslijedilo bio je iskren razgovor o Dominikovom pozivu, fizioterapiji djece s posebnim potrebama. "Kako je raditi s djecom s posebnim potrebama?" upitao je Edo.

Edo i Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Dominikov odgovor bio je pun poštovanja i poniznosti: "Nekima je sigurno teško. Ja taj posao percipiram drukčije. Posao koji radim te uči puno toga, da budeš skrušeniji, skromniji, da s više ljubavi gledaš na blagoslove koji su ti dani." Otkrio je kako radi s djecom od najranije dobi, od beba koje se još nisu ni trebale roditi, pa sve do mladih od 21 godine. Najčešće pomaže djeci s razvojnim poteškoćama, odstupanjima u razvoju i stanjima poput cerebralne paralize. "To su djeca koja ti svakim danom pokažu koliko je život zapravo vrijedan. Moj posao me mijenja iznutra," rekao je Dominik. Edo je ostao duboko dirnut ovim priznanjem, a njihovo zbližavanje kroz ovakav razgovor pokazalo je da se 'Život na vagi' ne tiče samo kilograma, već i velikih, važnih ljudskih priča.

Edo i Dominik, Život na vagi FOTO: RTL