Dominik odlučno o izbacivanju protivnika: 'Ispast ću 'bad guy' i spreman sam na to'

Uvođenje individualne borbe u show 'Život na vagi' donijelo je prvu veliku dramu i pokazalo da su stari savezi jači od novih pravila. Iako su timovi službeno raspušteni, odanost bivšim bojama presudila je jednom od fizički najdominantnijih natjecatelja, Zvoni. Njegovo izbacivanje pokrenulo je lavinu emocija, teških riječi i opravdanja, postavivši ključno pitanje: gdje prestaje sportski duh, a počinje nemilosrdna taktika na putu do finala?

Stari savezi kroje sudbine: "Sve je ovo samo igra"

S novim pravilima nestala je crvena linija, a uvela se zelena koja sigurnost jamči samo jednom natjecatelju s najboljim rezultatom. Svi ostali suočavaju se s eliminacijama, a upravo je ta promjena otvorila vrata strategiji. Iako su se prvi na meti našli Josipa i Ante, ubrzo je postalo jasno da je bivši crveni tim imao drugu metu. "Ako se šest ljudi obruši istog trenutka na jednu osobu, to govori sve", komentirao je jedan od kandidata, aludirajući na koordinirani potez kojim je Zvone, do jučer jedan od favorita, poslan kući. Odluka je izazvala šok, no članovi bivšeg crvenog tima branili su je kao legitiman dio natjecanja. "Na kraju krajeva, sve je ovo samo igra", poručio je jedan od njih, dok je drugi dodao: "Mi znamo kako i zašto smo to napravili, tako i to je to."

icon-expand Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Dominik kao glavni strateg: "Ja ću možda ispasti 'Bad Guy', ali spreman sam na to"

Najglasniji u obrani ove odluke bio je Dominik, koji je otvoreno priznao da je Zvone bio njegova meta. Smatrajući ga svojim najvećim rivalom, Dominik je objasnio kako je Zvonetovo izbacivanje bilo ključno za budućnost njega i njegovih saveznika. "Jedini čovjek koji bi stajao na putu do tog mog ostvarenja cilja je Zvone", izjavio je bez oklijevanja. Spreman preuzeti ulogu negativca, Dominik je svoj potez opisao kao "fair play za svoju ekipu". "Ja ću možda ispasti 'Bad Guy' i spreman sam na to. Međutim, nije mi toliko bitno kakva je percepcija ljudi koji mene ne poznaju", objasnio je i dodao: "Znam da je Zvone imao klapu kakvu imam ja, prvo bi napucao mene kao najjaču kariku."

Podijeljene reakcije: Od osjećaja izdaje do gorkog prihvaćanja

Ipak, nisu svi dijelili Dominikovo mišljenje. Unutar kuće osjetio se gorak okus izdaje, a mnogi su potez smatrali nepoštenim. "Mislim da moji kolege iz crvenoga tima znaju i sami da to nije fer i da nije pošteno, ali svatko odlučuje za sebe", izjavila je Josipa, očito razočarana ishodom.

icon-expand Sneki i Nena, Život na vagi FOTO: RTL