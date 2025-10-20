Emisije
Život na vagi

Dominik preskočio ogradu i 'ukrao' Neni pobjedu u vrlo važnom izazovu: 'Pa, ne mogu vjerovati!', Dominik: 'Moj intelekt je pobijedio'

Dominik je preskočio ogradu i time je Nena izgubila u vrlo joj važnom izazovu

RTL.hr
20.10.2025 22:15

Napetost je dosegnula vrhunac u finalu izazova brzine i snalažljivosti u 'Životu na vagi'. Nena, majka troje male djece, i Dominik, otac četvero djece s trudnom suprugom kod kuće, ostali su sami u utrci za nagradu koja im je oboma značila sve - mobitel za poziv kući. U posljednjim metrima, Nena je imala vidnu prednost. Činilo se da će upravo ona dobiti priliku čuti glasove svojih najmilijih.

Međutim, u trenutku koji je zaledio sve prisutne, Dominik je donio odluku koja je promijenila sve. Vidjevši da gubi utrku, iskoristio je svoju fizičku nadmoć i, umjesto da slijedi zadanu stazu, preskočio visoku ogradu te tako prečacem prvi stigao do cilja. Njegov pobjednički uzvik bio je u potpunoj suprotnosti s tišinom i nevjericom koja je zavladala među ostalim natjecateljima.

Nena, Dominik, Život na vagi
Nena, Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Nena je ostala slomljena. "Tako blizu, tako daleko," jedva je izustila kroz suze, a njezina bol odjeknula je među ostalim kandidatima. "Dođe meni da zaplačem. Nekako sam se poistovjetila s njom u ovom trenutku i mogu misliti kako se osjeća," komentirala je trenerica Mirna. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

