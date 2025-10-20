Dominik preskočio ogradu i 'ukrao' Neni pobjedu u vrlo važnom izazovu: 'Pa, ne mogu vjerovati!', Dominik: 'Moj intelekt je pobijedio'

Napetost je dosegnula vrhunac u finalu izazova brzine i snalažljivosti u 'Životu na vagi'. Nena, majka troje male djece, i Dominik, otac četvero djece s trudnom suprugom kod kuće, ostali su sami u utrci za nagradu koja im je oboma značila sve - mobitel za poziv kući. U posljednjim metrima, Nena je imala vidnu prednost. Činilo se da će upravo ona dobiti priliku čuti glasove svojih najmilijih.

Međutim, u trenutku koji je zaledio sve prisutne, Dominik je donio odluku koja je promijenila sve. Vidjevši da gubi utrku, iskoristio je svoju fizičku nadmoć i, umjesto da slijedi zadanu stazu, preskočio visoku ogradu te tako prečacem prvi stigao do cilja. Njegov pobjednički uzvik bio je u potpunoj suprotnosti s tišinom i nevjericom koja je zavladala među ostalim natjecateljima.