Dominik sumnja u iskrenost plavog tima: 'Zašto on jedan izazov može, a drugi ne može? Je li to dio neke taktike?'

Dominik, koji je po struci fizioterapeut, nije skrivao frustraciju zbog načina na koji je Zoran morao napustiti show. "To je zapravo ono što je nepravedno u cijelom ovom procesu – da ljudi koji se daju, nažalost, ispadaju", izjavio je, ističući kako je Zokijev odlazak bio posljedica otečenog zuba i terapije antibioticima, a ne lošeg rezultata proizašlog iz manjka truda. Podsjetio je kako je Zokiju nedostajalo samo 0,8 kg da osigura ostanak, čime je, kako kaže, "na neki način spasio Zvonu od ispadanja". Upravo ta tanka granica između ostanka i odlaska, uvjetovana višom silom, navela je Dominika da zaključi: "To je možda zapravo prava riječ – nepravda. Bolje prolaze oni koji tempiraju svoje zalaganje, koji ne daju sve od sebe."

Dominikove najoštrije kritike bile su usmjerene prema Anti, članu plavog tima koji se bori s išijasom. Kao fizioterapeut, Dominik je izrazio čuđenje zbog Antine nedosljednosti u izazovima. "Čovjek je s tim išijasom napravio poligon koji je izrazito težak i na kraju još napravi onu hiperekstenziju s tijelom, što je meni za išijas... mislim, ja imam neko znanje, meni je to sve izrazito neobično", analizirao je Dominik, otvoreno postavljajući pitanje koje muči mnoge: "Što se tu događa? Zašto on jedan izazov može, a drugi ne može? Je li to dio neke taktike?" Njegova sumnja temelji se na promatranju kako neki natjecatelji, prema njegovim riječima, biraju bitke. "On kad procijeni da mu je teško, on neće. Ako procijeni da će moći, onda hoće. Jedan dan može, drugi dan ne može", dodao je, aludirajući na selektivno ulaganje energije.

Svoju analizu Dominik je proširio na cijeli plavi tim, iznoseći dojam da u njemu opstaju oni manje borbeni. "Nekako imam dojam da te lošije karike u plavom timu ostaju, da se nekako provlače kroz tu vagu", rekao je. Iako je svjestan da je vaga na kraju jedino mjerilo uspjeha, nije mogao sakriti gorak okus. "Očito je da ti ljudi koji ne mogu potegnuti na izazovima, mogu onda potegnuti na vagi." Ta izjava otvara vječno pitanje u showu – je li ključ uspjeha u pobjedi na izazovima i osvajanju prednosti ili u čuvanju energije za što bolji rezultat na vaganju? Dok crveni tim, čini se, igra na pobjedu, Dominikova zapažanja sugeriraju da plavci možda imaju drugačiju, dugoročniju strategiju koja, iako uspješna, kod suparnika izaziva osjećaj gorčine i nepravde.

