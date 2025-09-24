Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Dominik više nije za kapetana? 'Puca po šavovima, ne zna podnijeti pritisak, viče na sve'

Tjedni rezultati ostali su u sjeni sve glasnijih kritika na račun Dominikove kapetanske uloge, neki kandidati smatraju da više nije osoba koja može voditi crveni tim

RTL.hr
24.09.2025 07:00

Nakon tjedna punog izazova i unutarnjih previranja, kapetan crvenog tima Dominik je stao na vagu pod dvostrukim pritiskom, onim zbog rezultata, ali i zbog sve glasnijih komentara iz vlastitog tima. "Čuo sam neke komentare da bi bilo bolje da se kapetan promijeni jer ovaj nije dobar", priznao je Dominik, ne skrivajući da mu teško pada sumnja u njegovu ulogu. Nena je vrlo izravna u svojoj procjeni: "Mislim da on ne može podnijeti pritisak, mora se bolje nositi sa tim, a ne odmah pucati po šavovima." Ana također nije ostala bez komentara: "Kapetan ne bi trebao vikati na ekipu. Derao se na mene, na Dudu... Kad mu se ne odgovori, on nastavlja, a kad ga povučeš za jezik, to postane konflikt."

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Dominik, s druge strane, ističe da nije imao lošu namjeru: "Nisam percipirao da sam pukao po šavovima. Svjestan sam da sam digao ton, ali ne da bih nekoga uvrijedio ili kritizirao, nego u žaru borbe." Kako će ova drama utjecati na daljnju dinamiku crvenog tima i hoće li Dominik ostati na čelu, ostaje za vidjeti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

dominik život na vagi
Život na vagi

GallaSandalla progovorio o burnom treningu: 'Počeo sam padati, bila mi je godišnjica s dragom'

Život na vagi

Crveni u euforiji: GallaSandalla rasturio na vagi

Moglo bi te zanimati

GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svađi s Edom i crvenom timu: 'Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame'

Novi obračun na vagi! 'Nemam više elana i energije!'

Možete li pogoditi u koju ikonu domaće scene je odjeven Domagoj u plesnom okršaju 'Života na vagi'?

Trenerica Mirna s kolegom podijelila svoju metodu nošenja sa stresom: 'Negdje gdje ću biti sama sa sobom'

Trener crvenih Edo je pred zidom: 'Ja sam jednostavno izgubio motivaciju za svojim poslom'

Pucaju po šavovima: Trener Edo digao ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala show!