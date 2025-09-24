Dominik više nije za kapetana? 'Puca po šavovima, ne zna podnijeti pritisak, viče na sve'

Nakon tjedna punog izazova i unutarnjih previranja, kapetan crvenog tima Dominik je stao na vagu pod dvostrukim pritiskom, onim zbog rezultata, ali i zbog sve glasnijih komentara iz vlastitog tima. "Čuo sam neke komentare da bi bilo bolje da se kapetan promijeni jer ovaj nije dobar", priznao je Dominik, ne skrivajući da mu teško pada sumnja u njegovu ulogu. Nena je vrlo izravna u svojoj procjeni: "Mislim da on ne može podnijeti pritisak, mora se bolje nositi sa tim, a ne odmah pucati po šavovima." Ana također nije ostala bez komentara: "Kapetan ne bi trebao vikati na ekipu. Derao se na mene, na Dudu... Kad mu se ne odgovori, on nastavlja, a kad ga povučeš za jezik, to postane konflikt."

Dominik, s druge strane, ističe da nije imao lošu namjeru: "Nisam percipirao da sam pukao po šavovima. Svjestan sam da sam digao ton, ali ne da bih nekoga uvrijedio ili kritizirao, nego u žaru borbe." Kako će ova drama utjecati na daljnju dinamiku crvenog tima i hoće li Dominik ostati na čelu, ostaje za vidjeti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.