Život na vagi

Dominik za RTL.hr o svojim ciljevima u 'Životu na vagi': 'Volio bih obući stare tenisice i ponovno zaigrati košarku'

Dominik, 32-godišnji kandidat u 'Životu na vagi', odlučio se prijaviti pod utjecajem svojih bližnjih, iako je isprva sumnjao u pravi trenutak

RTL.hr
26.08.2025 11:15

Dominik, 32-godišnji kandidat u 'Životu na vagi', odlučio se prijaviti pod utjecajem svojih bližnjih, iako je isprva sumnjao u pravi trenutak. "Prijavio sam se jer su me moji bližnji nagovorili. Nekako sam stekao dojam da možda još nije vrijeme za prijavu ili da još uvijek imam kontrolu nad nekim stvarima. Međutim, već dugo me nijedna vaga nije mogla izvagati, i onda sam rekao da me ništa ne košta da se prijavim", iskreno priznaje Dominik.

Za njega, obitelj je najveća motivacija. "Moji bližnji su mi sve. Moja supruga i četvero djece koje imamo su mi najveća motivacija", ističe.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Dominik se prisjeća svojih dana kada je bio aktivan u sportu, posebno u košarci. "Volio bih biti mobilniji i vratiti se košarci. Već dugo nisam primio loptu i obukao stare tenisice. Volio bih se tome vratiti, ali trenutačno imam previše kila. 15 godina sam se bavio košarkom i jako mi nedostaje", kaže Dominik.

Iako je spreman suočiti se sa svim izazovima, razdvojenost od obitelji mu je najveći izazov. "Najteže će mi pasti ta odvojenost od obitelji", priznaje.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Dominik se vidi u finalu i ne skriva ambiciju: "Vidim se u finalu i vidim se kao pobjednika. Spreman sam napraviti sve što je potrebno da se pobijedi."

Na kraju svog puta, Dominik želi biti više od pobjednika u fizičkom smislu – želi biti i vjerodostojna osoba. "Na kraju ovog puta želim biti vjerodostojna osoba", zaključuje Dominik.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

