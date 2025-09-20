Dominik zabrinut zbog Domagojevog odlaska: 'Bez njega ova priča neće dobro završiti'

Jedan od najtežih i fizički najsnažnijih kandidata devete sezone, koji je u prva tri tjedna ostvario impresivne rezultate na vagi, sada je primoran stati nakratko. Dominik, koji s njim dijeli timsku svakodnevicu od prvog dana, nije mogao sakriti emocije: "Nećemo se prozivat međusobno da je netko kriv. Mi smo izgubili ono najbitnije. Izgubili smo Domagoja koji je jako snažna karika, naš najteži kandidat, netko tko još može gubiti jako puno kilograma i imati jako dobre postotke. Bez njega, bojim se da ova priča neće dobro završiti", iskreno je priznao.

Podsjetimo, Domagoj je tijekom zahtjevnog izazova iznenada osjetio jaku bol u koljenu i srušio se uz jauke: "Propalo mi je koljeno!" Ostali kandidati su u šoku gledali kako ga hitna pomoć odvodi s poligona. Zasad nije potvrđeno hoće li Domagoj moći nastaviti natjecanje.

