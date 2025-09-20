Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Dominik zabrinut zbog Domagojevog odlaska: 'Bez njega ova priča neće dobro završiti'

Nakon teške ozljede koljena, crveni tim ostao je u momentu bez svoje najjače karike. Dominik priznaje da bi sve moglo krenuti nizbrdo

RTL.hr
20.09.2025 11:00

Jedan od najtežih i fizički najsnažnijih kandidata devete sezone, koji je u prva tri tjedna ostvario impresivne rezultate na vagi, sada je primoran stati nakratko. Dominik, koji s njim dijeli timsku svakodnevicu od prvog dana, nije mogao sakriti emocije: "Nećemo se prozivat međusobno da je netko kriv. Mi smo izgubili ono najbitnije. Izgubili smo Domagoja koji je jako snažna karika, naš najteži kandidat, netko tko još može gubiti jako puno kilograma i imati jako dobre postotke. Bez njega, bojim se da ova priča neće dobro završiti", iskreno je priznao.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Podsjetimo, Domagoj je tijekom zahtjevnog izazova iznenada osjetio jaku bol u koljenu i srušio se uz jauke: "Propalo mi je koljeno!" Ostali kandidati su u šoku gledali kako ga hitna pomoć odvodi s poligona. Zasad nije potvrđeno hoće li Domagoj moći nastaviti natjecanje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

dominik život na vagi domagoj
Život na vagi

Trener Edo ove sezone 'Života na vagi' je drugačiji: Nema mjesta za izgovore, disciplina na prvom mjestu, a ovo to i dokazuje!

Moglo bi te zanimati

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'